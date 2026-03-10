Η στρατηγική σημασία που έχει το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν και ως το πιο αδύναμο σημείο για τις ΗΠΑ στον πόλεμο που διεξάγουν εδώ και έντεκα μέρες.

Η ραγδαία αύξηση στην τιμή του πετρελαίου οδήγησε τον Τραμπ να κάνει καθησυχαστικές δηλώσεις για τις αγορές, χθες Δευτέρα, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο ακόμα δεν είναι σαφές πότε και πώς θα τελειώσει αυτή η επίθεση.

Προσπαθώντας να διασκεδάσει αρχικά τους φόβους για το κλείσιμο του περάσματος στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες από την Κύπρο ότι οργανώνονται αποστολές από ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη ακολουθώντας το μοντέλο της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να υπάρχει στρατιωτική συνοδεία στα τάνκερ στον Περσικό.

Από τις πιο δύσκολες πλωτές οδούς στον κόσμο

Ωστόσο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει μία από τις πιο δύσκολες πλωτές οδούς στον κόσμο που δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα στρατιωτικά απ’ έξω.

Από τα Στενά του Ορμούζ μεταφέρεται περίπου το 25% της παγκόσμιας θαλάσσιας προμήθειας πετρελαίου, έχει πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του, αλλά οι καθορισμένες ναυτιλιακές λωρίδες είναι πολύ μικρότερες – συγκεντρώνοντας την κυκλοφορία σε προβλέψιμους διαδρόμους για το Ιράν για να παρακολουθεί και να στοχεύει τους αντιπάλους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και εργάζονται για να εξουδετερώσουν το υπόλοιπο ναυτικό του, αλλά το Ιράν δεν χρειάζεται συμβατικό στόλο για να καταστήσει επικίνδυνη τη διέλευση από τα Στενά.

Το Ιράν ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των Στενών, έχοντας έτσι γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτεθεί σε πλοία.

Οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν πυραύλους από την ακτή ή σκάφη ταχείας επίθεσης με μικρή προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.

Το Reuters ανέφερε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι το Ιράν ήταν κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετη απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Το εάν έχει προχωρήσει και πόσο αυτή η συμφωνία παραμένει άγνωστο.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενά για ορισμένα πλοία, απειλώντας με αντίποινα εάν πλοία από ορισμένες χώρες – συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών – επιχειρήσουν να περάσουν.