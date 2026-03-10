newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 09:20

Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Η στρατηγική σημασία που έχει το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν και ως το πιο αδύναμο σημείο για τις ΗΠΑ στον πόλεμο που διεξάγουν εδώ και έντεκα μέρες.

Η ραγδαία αύξηση στην τιμή του πετρελαίου οδήγησε τον Τραμπ να κάνει καθησυχαστικές δηλώσεις για τις αγορές, χθες Δευτέρα, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο ακόμα δεν είναι σαφές πότε και πώς θα τελειώσει αυτή η επίθεση.

Προσπαθώντας να διασκεδάσει αρχικά τους φόβους για το κλείσιμο του περάσματος στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες από την Κύπρο ότι οργανώνονται αποστολές από ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη ακολουθώντας το μοντέλο της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να υπάρχει στρατιωτική συνοδεία στα τάνκερ στον Περσικό.

Από τις πιο δύσκολες πλωτές οδούς στον κόσμο

Ωστόσο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει μία από τις πιο δύσκολες πλωτές οδούς στον κόσμο που δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα στρατιωτικά απ’ έξω.

Από τα Στενά του Ορμούζ μεταφέρεται περίπου το 25% της παγκόσμιας θαλάσσιας προμήθειας πετρελαίου, έχει πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του, αλλά οι καθορισμένες ναυτιλιακές λωρίδες είναι πολύ μικρότερες – συγκεντρώνοντας την κυκλοφορία σε προβλέψιμους διαδρόμους για το Ιράν για να παρακολουθεί και να στοχεύει τους αντιπάλους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και εργάζονται για να εξουδετερώσουν το υπόλοιπο ναυτικό του, αλλά το Ιράν δεν χρειάζεται συμβατικό στόλο για να καταστήσει επικίνδυνη τη διέλευση από τα Στενά.

Το Ιράν ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των Στενών, έχοντας έτσι γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτεθεί σε πλοία.

Οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν πυραύλους από την ακτή ή σκάφη ταχείας επίθεσης με μικρή προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.

Το Reuters ανέφερε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι το Ιράν ήταν κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετη απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Το εάν έχει προχωρήσει και πόσο αυτή η συμφωνία παραμένει άγνωστο.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενά για ορισμένα πλοία, απειλώντας με αντίποινα εάν πλοία από ορισμένες χώρες – συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών – επιχειρήσουν να περάσουν.

Business
Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
The Economist 10.03.26

Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Κλίμα: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά – Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
Κλίμα 10.03.26

Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Σύνταξη
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
