Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 06:00

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Από το απόγευμα της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος δημιούργησε ένα κλίμα προσδοκιών ότι η βραδινή συνέντευξη Τύπου θα έδινε κρίσιμες απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν. Τελικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την πάγια στρατηγική του να υπερθεματίζει για τις αμερικανικές επιτυχίες, με προφανή στόχο το εσωτερικό της χώρας. Και να μην πει τίποτα για όσα υποσχόταν.

Τόσο στην ομιλία του –καθαρά προεκλογική- στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μαϊάμι, όσο και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να «πουλήσει» τον πόλεμο στους Αμερικανούς, ως την απόλυτη αναγκαιότητα για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.


Αλλά δεν ήταν έτοιμος –ούτε ήθελε- να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, όταν όλη η Μέση Ανατολή έχει εμπλακεί σε μια πολεμική σύρραξη από την οποία δεν είναι ορατή η έξοδος.

«Πολύ σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε τουλάχιστον δύο φορές πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, τον οποίο χαρακτήρισε «σύντομη εκδρομή που κανείς δεν τολμούσε να κάνει», για τον οποίο ώρες πριν έλεγε ότι έχει σχεδόν τελειώσει.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει αυτή η «εκδρομή» των ΗΠΑ στο Ιράν, είπε ότι η επιχείρηση θα τελειώσει «σύντομα» – αλλά όχι αυτή την εβδομάδα.

REUTERS/Kevin Lamarque

«Νομίζω σύντομα. Όλα όσα είχε [το Ιράν] έχουν εξαφανιστεί, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας του», είπε.

Αλλά, παραδέχθηκε ότι, παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πολλές νίκες στο Ιράν, η Ουάσιγκτον «θα προχωρήσει περισσότερο».

«Τους εξοντώσαμε τις πρώτες δύο ημέρες», είπε για τα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ στην ηγεσία και τις μαχητικές ικανότητες του Ιράν. Είπε επίσης ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν καταστραφεί, καθώς και πολλά από τα όπλα τους.


«Οι πύραυλοι έχουν μειωθεί σε ελάχιστο βαθμό, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί πιθανώς στο 25% και σύντομα θα έχουν εξαφανιστεί», είπε.

Και πρόσθεσε: «Οι εγκαταστάσεις κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν δέχονται πυρά αυτή τη στιγμή».

Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι δηλώσεις αυτές δεν έμειναν για πολύ στο έδαφος. Οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους τα ξημερώματα της Τρίτης δήλωσαν ότι εκείνοι θα «καθορίσουν το τέλος του πολέμου» στη Μέση Ανατολή.

«Οι εξισώσεις και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκονται τώρα στα χέρια των ενόπλων δυνάμεών μας. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα τερματίσουν τον πόλεμο», αναφέρουν στη δήλωση.

Και πρόσθεσαν ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Δεν θα πω αν θα σκοτώσουμε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε επίσης να αποσαφηνίσει τι εννοούσε όταν έλεγε ότι έχει «σκεφτεί» έναν πιθανό ηγέτη για το Ιράν.


Δήλωσε ότι δεν έχει να στείλει κανένα μήνυμα στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που εξελέγη ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, διαδεχόμενος τον Αλί Χαμενεΐ. Και επανέλαβε ξεκάθαρα ότι τον θεωρεί «λίγο» -«ελαφρύ» τον χαρακτήρισε- και απαράδεκτο.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε τι είδους ηγέτη θα ήθελε για το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ένα μοντέλο», επιτυχημένο. Όπως στη Βενεζουέλα, όπου συνεργάζονται πολύ καλά με τη νέα πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, «και πολύ, πολύ πετρέλαιο» πηγαίνει πια στις ΗΠΑ.


Όσον για τα πρόσωπα, που ακούγονται ως πιθανές επιλογές των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε:

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καν ακούσει για τον ηγέτη για τον οποίο μιλάνε (για να αντικαταστήσει τον αγιατολάχ)». Και σαφέστατα απέρριψε τον Ρεζά Παχλεβί, γιο του πρώην σάχη του Ιράν. «Δεν έχει ζήσει στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια», είπε ο Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι θα προτιμούσε κάποιον «μέσα στη χώρα».

Βεβαίως, την ίδια στιγμή παραδέχθηκε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει αποδεκατιστεί, σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Ακόμη και μετριοπαθείς πολιτικοί του Ιράν έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσωσε τη Μέση Ανατολή

Βασικό επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν τα πυρηνικά όπλα, παρά το γεγονός ότι, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, ούτε οι σύμβουλοί του ήταν σίγουροι ότι θα κατασκευάζονταν από την Τεχεράνη.

Είπε μόνο ότι από αυτά που άκουσε από τους συμβούλους του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, «θεώρησα ότι θα έφτιαχναν» πυρηνικό όπλο.

REUTERS/Kevin Lamarque

Τουλάχιστον δύο φορές είπε ο Ντόναλντ Τραμπ: «Σε μια εβδομάδα» θα είχαν πυρηνικό όπλο. Και ταυτόχρονα επαναλάμβανε τους ισχυρισμούς ότι τον Ιούνιο «είχε εξαφανίσει» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά, είπε, «γρήγορα» προχωρούσαν σε νέο πρόγραμμα. Και δεν ήθελαν να απαρνηθούν το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

«Αν δεν τους χτυπούσα πρώτος, θα χτυπούσαν τις ΗΠΑ πρώτοι», είπε. «Και αν δεν χτυπούσαν τις ΗΠΑ, θα χτυπούσαν τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε πολλές φορές. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν «επρόκειτο να καταλάβει τη Μέση Ανατολή».

Μιλάω «γιατί δεν ξέρω τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα στοιχεία που έφεραν στο φως αμερικανικά ΜΜΕ, ότι αμερικανικός πύραυλος «Τόμαχοκ» έπληξε το σχολείο όπου σκοτώθηκαν περίπου 160 μαθήτριες δημοτικού, απέρριψε το ενδεχόμενο κάθε ευθύνης.

Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το Ιράν έχει πρόσβαση στον αμερικανικό πύραυλο «Τόμαχοκ». Και όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν την ευθύνη για την επίθεση, υποστήριξε ότι ο πύραυλος κρουζ, ο οποίος κατασκευάζεται από την αμερικανική αμυντική εταιρεία Raytheon, «πωλείται και χρησιμοποιείται από άλλες χώρες». Και πως το Ιράν «έχει επίσης μερικούς Τόμαχοκ».

«Είτε πρόκειται για το Ιράν είτε για κάποιον άλλο… ένας Τόμαχοκ είναι κάτι πολύ συνηθισμένο», είπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Raytheon πωλεί τον πύραυλο σε συμμαχικές χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει αποκτήσει αυτούς τους πυραύλους.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ήταν το μόνο άτομο στην κυβέρνησή του που έκανε τον ισχυρισμό, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή απλώς δεν γνωρίζω αρκετά γι’ αυτό».

Και αναφερόμενος στην έρευνα που γίνεται, είπε πως «ό,τι και να δείχνει η έκθεση, είμαι πρόθυμος να ζήσω με αυτό».

Στους πολέμους πάντα υπάρχει θάνατος

Με δεδομένο ότι ήδη οι ΗΠΑ θρηνούν οκτώ στρατιωτικούς στον πόλεμο στο Ιράν, δημοσιογράφος ρώτησε πόσους θανάτους Αμερικανών είναι διατεθειμένος να υπομείνει ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο.

«Όταν έχεις συγκρούσεις σαν κι αυτή, πάντα υπάρχει θάνατος», απάντησε. Και είπε ότι συναντήθηκε με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών στην αεροπορική βάση του Ντόβερ πριν από δύο ημέρες.

Υποστήριξε ότι  όλες οι οικογένειες είχαν το ίδιο μήνυμα για αυτόν: «Τελειώστε τη δουλειά κύριε, παρακαλώ ολοκληρώστε τη δουλειά».

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

inWellness
inTown
