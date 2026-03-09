Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο δολοφονίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο νέος ηγέτης δεν υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του επίσης, είπε ότι «έχει υπόψιν του» και τον πιθανό διάδοχό του για το Ιράν.

«Έχουν ηττηθεί»

Επίσης, είπε ότι θεωρεί πως ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». Και ότι επίσης έχει σκεφτεί την «κατάληψη των Στενών του Ορμούζ».

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News.

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «σκέφτεται να το καταλάβει».

Οι Ιρανοί «έχουν ρίξει ό,τι είχαν να ρίξουν και καλύτερα να μην επιχειρήσουν τίποτα έξυπνο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας», είπε ο Τραμπ.

Περί δολοφονίας του Χαμενεΐ

Όλες αυτές οι δηλώσεις γίνονται λίγες ώρες πριν από την προαναγγελθείσα ομιλία του Τραμπ για το Ιράν (23.30 ώρα Ελλάδας) από το Μαϊάμι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ομιλία αυτή θα γίνει αφότου κλείσουν οι διεθνείς αγορές και εν μέσω ανησυχιών για τις τιμές της ενέργειες, που αυξάνονται ραγδαία λόγω του πολέμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους βοηθούς του ότι θα υποστηρίξει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν, εάν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Είπε επίσης ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Ο Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκε σε αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «απαράδεκτη» επιλογή. Μιλώντας στο δίκτυο CBS, είπε επίσης ότι οι Ιρανοί «έκαναν μεγάλο λάθος» επιλέγοντας τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ. Νωρίτερα, τον είχε χαρακτηρίσει «ελαφρύ».

Επίσης, όπως μεταδίδει το Reuters, o Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι έχει σκεφτεί τον διάδοχό του. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία.

Σε ερώτηση για το πετρέλαιο του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για» την κατάσχεση του πετρελαίου του Ιράν. Αλλά επίσης πρόσθεσε ότι «δεν το αποκλείει».