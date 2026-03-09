Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν
ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in
- Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
- Εργαζόμενη του ΕΟΔΥ καταγγέλλει ανώτερο στέλεχος του Οργανισμού για ξυλοδαρμό
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που προκάλεσαν τοξικό καπνό στην Τεχεράνη.
Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων προς χώρες του Κόλπου, ενώ στο εσωτερικό, οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έχουν δηλώσει πίστη στον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ο οποίος ορίστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας.
- Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν
- Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ
- Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
- Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
