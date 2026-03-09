Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που προκάλεσαν τοξικό καπνό στην Τεχεράνη.

Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων προς χώρες του Κόλπου, ενώ στο εσωτερικό, οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες έχουν δηλώσει πίστη στον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ο οποίος ορίστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας.

