Τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αφότου εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, δήλωσε σήμερα Δευτέρα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στις 9 Μαρτίου.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, αν και τα συντρίμμια, σύμφωνα με τουρκικά μέσα έπεσαν στο Γκαζιαντέπ, μια μεγάλη πόλη στη νότια Τουρκία.

BREAKING: Iran fired another ballistic missile on Türkiye. Turkish MoD says a ballistic missile fired from Iran entered Turkish airspace and was intercepted by NATO air defense systems. Debris fell near Gaziantep with no casualties reported. pic.twitter.com/TCLOSeyw1s — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Για δεύτερο πύραυλο που αναχαιτίστηκε μιλά η Άγκυρα

Το περιστατικό σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες που εκτοξεύεται ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος προς τουρκικό έδαφος, όπως λέει η Άγκυρα.

Να σημειωθεί ότι η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας.

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας», ανέφερε το υπουργείο.

Μετά την προηγούμενη αναχαίτιση, η Άγκυρα κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν για να διαμαρτυρηθεί για την εκτόξευση πυραύλου. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά της κλιμάκωσης.

Να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη είχε αρνηθεί το γεγονός. Ειδικότερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν αρνήθηκαν ότι εκτόξευσαν οποιονδήποτε πύραυλο προς το τουρκικό έδαφος, επιμένοντας ότι το Ιράν σέβεται την κυριαρχία της Τουρκίας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις με στόχο την ιρανική στρατιωτική υποδομή και την ηγεσία του καθεστώτος.

Η Τεχεράνη έκτοτε έχει πραγματοποιήσει αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, του Αζερμπαϊτζάν και αρκετών κρατών του Κόλπου, εγείροντας ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων για ευρύτερη περιφερειακή αποσταθεροποίηση.