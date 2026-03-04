Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Τα όρια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετακινούνται επικίνδυνα προς τα δυτικά, φέρνοντας την Κύπρο στο επίκεντρο μιας ολοένα και πιο ρευστής γεωπολιτικής εξίσωσης.

Ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πέρασε πάνω από το Ιράκ και τη Συρία και αναχαιτίστηκε πάνω από το Χατάι, στη νοτιοανατολική Τουρκία, από νατοϊκά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με την αμερικανική παρουσία να συνδράμει.

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

WSJ: Ο πύραυλος του Ιράν στόχευε τη βάση στο Ιντσιρλίκ

Η Συμμαχία καταδίκασε τη στοχοποίηση της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πύραυλος είχε ως πιθανό στόχο την αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ στη νότια Τουρκία, κοντά στη Μεσόγειο, μια εγκατάσταση που διαχρονικά λειτουργεί ως βασικό επιχειρησιακό κέντρο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρεί στην ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε επισημάνει σε προηγούμενη ενημέρωση ότι υπολείμματα αντιαεροπορικών πυρομαχικών κατέπεσαν στην επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για περαιτέρω συνέπειες.

Αναλυτές λένε ότι η στρατηγική της Τεχεράνης είναι να διεθνοποιήσει τη σύγκρουση, αυξάνοντας το κόστος για τους συμμάχους των ΗΠΑ και διαταράσσοντας τις παγκόσμιες αγορές, ως απάντηση σε έναν πόλεμο που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει στόχο την απομάκρυνση του ιρανικού καθεστώτος.

Τούρκος αξιωματούχος: Ο ιρανικός πύραυλος στόχευε στρατιωτική βάση στην Κύπρο

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ένας Τούρκος αξιωματούχος.

Ο πύραυλος κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματούχος, που δεν κατονομάσθηκε.

Washington Post: Δεν είναι σαφές αν ο πύραυλος στόχευε την Τουρκία

Οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε την Τετάρτη το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Δεν είναι σαφές αν ο πύραυλος στόχευε την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με το Ιράν. Αν η Τουρκία ήταν ο στόχος, θα σήμαινε σημαντική κλιμάκωση σε έναν πόλεμο που έχει επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και στον Ινδικό Ωκεανό, όπου υποβρύχιο των ΗΠΑ βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ απείλησε με «εξάλειψη» όποιον επιλεγεί ως ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προχωρά στην επιλογή διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.