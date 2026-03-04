Τούρκος αξιωματούχος: Ο πύραυλος δεν είχε στόχο την Τουρκία, πιστεύουμε ότι στόχευε βάση στην Κύπρο

Η Τουρκία «δεν ήταν στόχος» πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το France24.

«Πιστεύουμε ότι στόχευε σε βάση στην Κύπρο, αλλά ξέφυγε από την πορεία του», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο πύραυλος που είχε κατεύθυνση προς τον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, διαμαρτυρήθηκε στο Ιράν για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Φιντάν έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του, Αραγτσί, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τυχόν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξάπλωση των συγκρούσεων.

BREAKING 🚨🚨 Ballistic missile fired from Iran toward Turkey was neutralized by NATO air and missile defense units in the Eastern Mediterranean, Turkish National Defense Ministry says pic.twitter.com/CND0ayEmn4 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 4, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι άμυνες του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προσθέτοντας ότι ο καταρριφθείς πύραυλος έπεσε πάνω από την περιοχή Ντορτιόλ της Τουρκίας, κοντά στη Μεσόγειο, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Εν τω μεταξύ, σε δοκιμαστική αποστολή γραπτών μηνυμάτων στις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης προς όλους τους πολίτες της Κύπρου προχωρά η κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε ο κύπριος υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, η κυβέρνηση θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Φωτογραφία: Αρχείου.