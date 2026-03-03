Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Η Βρετανία ενισχύει την αεροπορική άμυνα στη βάση της στην Κύπρο, αναπτύσσοντας ελικόπτερα με δυνατότητες κατά των drones, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Παράλληλα στέλνει στην περιοχή και το αντιτορπιλικό HMS Dragon.

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there. We’re continuing our defensive operations and I’ve just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 3, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις επιθέσεις ιρανικών drones κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι τις προηγούμενες ημέρες – εκ των οποίων η μία χτύπησε τη νύχτα της Κυριακής προκαλώντας «ελάχιστες ζημιές», ενώ άλλες δύο αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυπριακής κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι βρίσκεται κοντά στην πόλη της Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις τους τη Δευτέρα διαβεβαίωσε ότι οι βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται απο βομβαρδιστικά των ΗΠΑ

Γιατί άναψε το «πράσινο φως» για τις βρετανικές βάσεις

Με τη Βρετανία να έχει δεχθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ ο Στάρμερ υποστηρίζει πως «η στάση του Ιράν γίνεται όλο και πιο απερίσκεπτη. Οι εταίροι του Κόλπου μας ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε».

Εξήγησε γιατί άλλαξε γνώμη ανάβοντας το «πράσινο φως» στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δίνει άδεια μόνο για αμυντικές ενέργειες – για την καταστροφή των ιρανικών όπλων «στην πηγή».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δέχτηκε αυτό το νέο αίτημα «προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους» και να σκοτώσει αμάχους.

Τόνισε , ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις επιθετικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι πολύ ανησυχητικό για ολόκληρο το κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα».