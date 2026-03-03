Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in
Φλέγεται η Μέση Ανατολή όπου ο κίνδυνος γενικευμένης περιφερειακής ανάφλεξης είναι ορατός, με ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν, με τον Τραμπ, να δηλώνει ότι «το μεγάλο κύμα» βομβαρδισμών δεν έχει έρθει ακόμα. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους και στη Βηρυτό, ενώ ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν και τον Λίβανο ξεπερνά τους 600 ανθρώπους.
Το Ιράν έχει πλήξει ενεργειακές υποδομές και αμερικανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο και συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους σε όλο το Ισραήλ. Στο κάδρο του πολέμου, εξαιτίας των βρετανικών βάσεων και η Κύπρος, όπου έφτασαν δύο ελληνικές φρεγάτες και F-16.
