Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Φλέγεται η Μέση Ανατολή όπου ο κίνδυνος γενικευμένης περιφερειακής ανάφλεξης είναι ορατός, με ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν, με τον Τραμπ, να δηλώνει ότι «το μεγάλο κύμα» βομβαρδισμών δεν έχει έρθει ακόμα. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους και στη Βηρυτό, ενώ ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν και τον Λίβανο ξεπερνά τους 600 ανθρώπους.

Το Ιράν έχει πλήξει ενεργειακές υποδομές και αμερικανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο και συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους σε όλο το Ισραήλ. Στο κάδρο του πολέμου, εξαιτίας των βρετανικών βάσεων και η Κύπρος, όπου έφτασαν δύο ελληνικές φρεγάτες και F-16.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in