Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν
Εξελέγη από το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Iran International.
Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ εξελέγη από το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ.
To Iran International αναφέρει ότι η επιλογή έγινε λόγω πίεσης των Φρουρών της Επανάστασης.
Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το 88μελές όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις του.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το συγκρότημα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, και την Τρίτη, η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Έφι Ντεφρίν επιβεβαίωσε ένα πλήγμα στο συγκρότημα στο Κομ.
Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της συνέλευσης στο κτίριο κατά τη στιγμή της επιδρομής, σύμφωνα με το Fars.
