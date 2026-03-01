newspaper
Αλί Λαριτζανί: Ο έμπιστος του Χαμενεΐ που θα κινήσει τα νήματα μετά τον θάνατό του
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 15:47

Αλί Λαριτζανί: Ο έμπιστος του Χαμενεΐ που θα κινήσει τα νήματα μετά τον θάνατό του

Ο Αλί Λαριτζανί έμπιστος του Χαμενεΐ και διαχειριστής του πυρηνικού φακέλου - «Σήμερα θα τους χτυπήσουμε με μια δύναμη που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ» έγραψε στο X.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο βετεράνος Ιρανός πολιτικός Αλί Λαριτζανί, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα συγκροτηθεί προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας μετά την αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στον Ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει επανεμφανιστεί τον τελευταίο χρόνο ως μία από τις ισχυρότερες μορφές στην ιεραρχία ασφαλείας της Τεχεράνης.

«Χθες το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και προκάλεσαν ζημιές. Σήμερα θα τους χτυπήσουμε με μια δύναμη που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ»

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλί Λαριτζανί διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα έως τις περιφερειακές σχέσεις της Τεχεράνης και την καταστολή εσωτερικών αναταραχών.

Ο Αλί Λαριτζανί

Θεωρείται άνθρωπος του κατεστημένου, προερχόμενος από μία από τις σημαντικότερες κληρικές οικογένειες της χώρας, και είχε αναλάβει την εποπτεία των προσπαθειών του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα – μόλις έναν μήνα αφότου η Ουάσινγκτον του επέβαλε κυρώσεις τον Ιανουάριο, κατηγορώντας τον ότι διηύθυνε αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο ίδιος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να λεηλατήσουν και να διαμελίσουν το Ιράν και προειδοποίησε «αποσχιστικές ομάδες» για σκληρή απάντηση σε περίπτωση που επιχειρήσουν οποιαδήποτε ενέργεια, όπως μετέδωσε την Κυριακή η κρατική τηλεόραση, σχεδόν 24 ώρες μετά την έναρξη κύματος επιθέσεων κατά του Ιράν. Στις επιδρομές σκοτώθηκε επίσης ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Iran TV.

Ο αξιωματούχος εξέδωσε προειδοποίηση κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Χθες το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και προκάλεσαν ζημιές», δήλωσε ο Λαριτζάνι στο X. «Σήμερα θα τους χτυπήσουμε με μια δύναμη που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ».

Αλί Λαριτζανί: Έμπιστος του Χαμενεΐ

Διορισμένος τον Αύγουστο ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (SNSC), ο Λαριτζανί έχει υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, η οποία χαρακτηρίζεται από πίστη στον Χαμενεΐ και φήμη πραγματιστή στις σχέσεις με τις συχνά ανταγωνιστικές τάσεις του συστήματος. Η ιδιότητά του ως έμπιστου στρατηγικού συνεργάτη του Χαμενεΐ υπογραμμίστηκε τον προηγούμενο μήνα με ταξίδι στο Ομάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, για την προετοιμασία έμμεσων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον ενίσχυε τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή επιχειρώντας να αποσπάσει παραχωρήσεις από την Τεχεράνη πριν από τις επιδρομές.

Παράλληλα, πραγματοποίησε επανειλημμένες επισκέψεις στη Μόσχα τους τελευταίους μήνες για συζητήσεις σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, ένδειξη της επιστροφής του στη διπλωματία υψηλού επιπέδου.

Το πυρηνικό ζήτημα «μπορεί να επιλυθεί»

Ο Λαριτζανί, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής του SNSC και πριν από είκοσι χρόνια, ανέλαβε εκ νέου την ηγεσία του μετά τον περσινό 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, στον οποίο ενεπλάκησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφοντας επισήμως στον πυρήνα του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Ορισμένες από τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα είχαν πραγματιστικό τόνο. «Κατά την άποψή μου, αυτό το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί», δήλωσε τον προηγούμενο μήνα στην κρατική τηλεόραση του Ομάν, αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αν η ανησυχία των Αμερικανών είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να κινηθεί προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί». Ωστόσο, μετά το κύμα αντικυβερνητικής οργής του Ιανουαρίου, ο ρόλος του στο Συμβούλιο Ασφαλείας επικρίθηκε από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης για τις κυρώσεις εις βάρος του και άλλων αξιωματούχων, ο Λαριτζανί βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών καταστολής των διαδηλώσεων που σάρωσαν τη χώρα τον Ιανουάριο. «Ο Λαριτζανί ήταν ένας από τους πρώτους Ιρανούς ηγέτες που κάλεσαν σε βία ως απάντηση στα νόμιμα αιτήματα του ιρανικού λαού», ανέφερε στις 15 Ιανουαρίου ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, σημειώνοντας ότι ενήργησε κατ’ εντολή του Χαμενεΐ. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή, τη σοβαρότερη εσωτερική αναταραχή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Όπως και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι, ο Λαριτζανί δήλωσε ότι κατανοεί τις διαδηλώσεις για την οικονομική δυσχέρεια, καταδίκασε όμως ένοπλες ενέργειες που, όπως υποστήριξε, υποκινούνται από το Ισραήλ. «Οι λαϊκές διαμαρτυρίες πρέπει να διαχωριστούν πλήρως από αυτές τις ομάδες που μοιάζουν με τρομοκρατικές», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα στις 10 Ιανουαρίου. «Οι ταραχοποιοί αποτελούν μια αστική ημι-τρομοκρατική ομάδα», φέρεται να δήλωσε στις 26 Ιανουαρίου.

O Αλί Λαριτζανί

Πρώην μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, διετέλεσε επικεφαλής διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα την περίοδο 2005-2007, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου. Είχε παρομοιάσει τα ευρωπαϊκά κίνητρα για εγκατάλειψη της παραγωγής πυρηνικού καυσίμου με «ανταλλαγή ενός μαργαριταριού με μια καραμέλα». Την περίοδο εκείνη, αναλυτές τον περιέγραφαν ως πραγματιστή που επιδίωκε να πείσει τη Δύση μέσω της διπλωματίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εκτιμούν ότι το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου που θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πρόγραμμά της έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Ο Λαριτζανί διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής από το 2008 έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Ιράν κατέληξε το 2015 σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα με έξι μεγάλες δυνάμεις, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία το 2018, κατά την πρώτη του θητεία.

Έχει προειδοποιήσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί». «Όταν έχεις ανακαλύψει μια τεχνολογία, δεν μπορούν να σου αφαιρέσουν την ανακάλυψη», δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο PBS Frontline. «Είναι σαν να είσαι ο εφευρέτης μιας μηχανής και να σου την κλέβουν. Μπορείς να την κατασκευάσεις ξανά».

Συναντήσεις με Πούτιν

Ο Λαριτζανί έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, συμβάλλοντας στη διαχείριση των σχέσεων με έναν βασικό σύμμαχο και παγκόσμια δύναμη που λειτουργεί ως αντίβαρο στην πίεση από τον Τραμπ. Ανέλαβε επίσης την προώθηση διαπραγματεύσεων με την Κίνα, οι οποίες οδήγησαν σε 25ετή συμφωνία συνεργασίας το 2021.

Υπήρξε υποψήφιος για την προεδρία το 2005 χωρίς επιτυχία. Επιχείρησε να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2021 και του 2024, αλλά αποκλείστηκε και τις δύο φορές από το Συμβούλιο των Φρουρών, το οποίο επικαλέστηκε ζητήματα που αφορούσαν το βιοτικό επίπεδο και οικογενειακούς δεσμούς στο εξωτερικό.

Γεννημένος στη Νατζάφ του Ιράκ το 1958 σε εξέχουσα ιρανική κληρική οικογένεια, μετακόμισε στο Ιράν σε παιδική ηλικία και απέκτησε διδακτορικό στη φιλοσοφία. Αρκετοί από τους αδελφούς του κατείχαν επίσης υψηλόβαθμες θέσεις, μεταξύ άλλων στη Δικαιοσύνη και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Μία από τις κόρες του απομακρύνθηκε τον Ιανουάριο από διδακτική θέση στην Ιατρική Σχολή του αμερικανικού Πανεπιστημίου Emory, έπειτα από διαμαρτυρίες Ιρανοαμερικανών ακτιβιστών που εξέφρασαν οργή για τον ρόλο του πατέρα της στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Κόσμος
Νέο κύμα επιθέσεων ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν

Νέο κύμα επιθέσεων ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν

inWellness
inTown
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους
Κόσμος 01.03.26 Upd: 14:58

Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή» για την Κύπρο. Και ο Κύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον βρετανό πρωθυπουργό τόνισε ότι δεν υπήρξε απειλή για το νησί.

Σύνταξη
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Κόσμος 01.03.26 Upd: 14:05

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Το γεγονός αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαψεύδει η Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα,

Σύνταξη
Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν
Μπιλ & Χίλαρι 01.03.26

Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν

Η εικόνα του Μπιλ Κλίντον σε πολυτελές τζακούζι το 2002 και μια παλαιότερη φωτογραφία από την Ουάσιγκτον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος και η Χίλαρι Κλίντον καταθέτουν για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ
Κόσμος 01.03.26

Πώς εντόπισαν και σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ - Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Διπλωματία 01.03.26

ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
Super League 01.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live streaming: Ολυμπιακός Β' – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Στίβος 01.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία και όσα έγιναν στην Παιανία δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ – Ο αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για πάντα στο πάνθεον του παγκόσμιου στίβου

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
