Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.
- Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση
- Η πρώτη αντίδραση του Πούτιν μετά τον θάνατο Χαμενεΐ: «Κυνική δολοφονία»
- Μεσολόγγι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο – Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία περίπου 30 άτομα
- Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της - Την ακινητοποίησε και την χτυπούσε, πώς σώθηκε
Βίντεο από την στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα στη Τεχεράνη, στην οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με επιβεβαίωση των ιρανικών κρατικών μέσων, έπειτα από τη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων.
Δείτε το βίντεο με τον βομβαρδισμό
‼WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.
Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc
— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ.
Το συγκρότημα που βρισκόταν ο Αλί Χαμενεΐ πριν και μετά τον βομαβαρδισμό
Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 π.μ. στο Ισραήλ, καθώς μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονταν από τις βάσεις τους. Η επίθεση απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.
Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του Ιράν βρίσκονταν σε ένα κτίριο του συγκροτήματος.
- Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
- Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
- Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση
- Η FIFA και η IFAB ετοιμάζουν νέο νόμο κατά του ρατσισμού με κεντρικό πρόσωπο τον Βινίσιους
- Τσουκαλάς: «Ένοχη και προκλητική» η σιωπή Μητσοτάκη για τις υποκλοπές
- Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
- Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της – Την ακινητοποίησε και την χτυπούσε, πώς σώθηκε
- Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις