Βίντεο από την στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα στη Τεχεράνη, στην οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με επιβεβαίωση των ιρανικών κρατικών μέσων, έπειτα από τη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων.

Δείτε το βίντεο με τον βομβαρδισμό

‼WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran. Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ.

Το συγκρότημα που βρισκόταν ο Αλί Χαμενεΐ πριν και μετά τον βομαβαρδισμό

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 π.μ. στο Ισραήλ, καθώς μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονταν από τις βάσεις τους. Η επίθεση απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του Ιράν βρίσκονταν σε ένα κτίριο του συγκροτήματος.