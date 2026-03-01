newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 10:32

Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Spotlight

Το ερώτημα που κυριαρχεί σε όσους πενθούν το θάνατο του του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, είναι ένα: πώς τον εντόπισαν ΗΠΑ και Ισραήλ και για ποιο λόγο δεν βρισκόταν σε καταφύγιο;

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με επιβεβαίωση των ιρανικών κρατικών μέσων, έπειτα από τη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων.

Η είδηση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η σορός του εντοπίστηκε μετά από πλήγμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον συνεργάστηκε στενά με το Ισραήλ για τη στόχευση του ηγέτη που βρισκόταν στην εξουσία από το 1989.

Πώς εντόπισαν τον  Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Η CIA παρακολουθούσε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ εδώ και μήνες, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις τοποθεσίες και τα πρότυπά του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Η υπηρεσία, όπως αποκάλυψαν οι New York Times, έμαθε ότι μια συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιούνταν το Σάββατο το πρωί σε ένα συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης. Το πιο κρισιμότερο ήταν ότι η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν στο σημείο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να επωφεληθούν από τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις αποφάσεις.

Οι πληροφορίες παρείχαν μια ευκαιρία στις δύο χώρες να επιτύχουν μια κρίσιμη και έγκαιρη νίκη: την εξάλειψη κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η αξιοσημείωτα ταχεία απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αντανακλούσε τον στενό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά την προετοιμασία για την επίθεση, καθώς και τις εκτεταμένες πληροφορίες που είχαν αναπτύξει οι χώρες σχετικά με την ιρανική ηγεσία, ειδικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους.

Η επιχείρηση έδειξε επίσης την αποτυχία των ηγετών του Ιράν να λάβουν επαρκείς προφυλάξεις για να αποφύγουν την έκθεσή τους σε μια εποχή που τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έστειλαν σαφή μηνύματα ότι προετοιμαζόντουσαν για πόλεμο.

Η CIA διαβίβασε τις πληροφορίες της, οι οποίες προσέφεραν «υψηλή πιστότητα» στη θέση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, στο Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που είχαν ενημερωθεί για τις πληροφορίες.

Αυτοί και άλλοι που μοιράστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες και στρατιωτικό σχεδιασμό.

Το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και τις δικές του, θα εκτελούσε μια επιχείρηση που σχεδίαζε εδώ και μήνες: τη στοχευμένη δολοφονία ανώτερων ηγετών του Ιράν.

Η αλλαγή σχεδίων από ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίες αρχικά σχεδίαζαν να εξαπολύσουν αεροπορική επιδρομή τη νύχτα υπό την κάλυψη του σκότους, αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα για να επωφεληθούν από τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση στο κυβερνητικό συγκρότημα στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί.

Οι ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν εκεί που βρίσκονται τα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Το Ισραήλ είχε αποφασίσει ότι στη συγκέντρωση θα συμμετείχαν κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Μοχάμεντ Πακπούρ, αρχηγού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργού Άμυνας, Ναυάρχου Αλί Σαμχανί, επικεφαλής του Στρατιωτικού Συμβουλίου, Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχάμεντ Σιραζί, αναπληρωτή υπουργού Πληροφοριών και άλλων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 π.μ. στο Ισραήλ, καθώς μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονταν από τις βάσεις τους. Η επίθεση απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του Ιράν βρίσκονταν σε ένα κτίριο του συγκροτήματος. Ο κ. Χαμενεΐ βρισκόταν σε ένα άλλο κοντινό κτίριο.

«Η σημερινή πρωινή επιδρομή πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες τοποθεσίες στην Τεχεράνη, σε μία από τις οποίες είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη του κλιμακίου πολιτικής και ασφάλειας του Ιράν», έγραψε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος της άμυνας σε μήνυμα που εξέτασαν οι New York Times.

Προετοιμάζονταν μήνες

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι παρά τις ιρανικές προετοιμασίες για πόλεμο, το Ισραήλ κατάφερε να επιτύχει «τακτικό αιφνιδιασμό» με την επίθεσή του στην εγκατάσταση.
Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Την Κυριακή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο υψηλόβαθμων στρατιωτικών ηγετών που το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε το Σάββατο: του Υποναύαρχου Σαμχανί και του Υποστράτηγου Πακπούρ.

Άτομα που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση την περιέγραψαν ως προϊόν καλών πληροφοριών και μηνών προετοιμασιών.

Τον περασμένο Ιούνιο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την επίθεση σε πυρηνικούς στόχους του Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν πού κρυβόταν ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ και θα μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει.

Αυτές οι πληροφορίες, δήλωσε ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος, βασίστηκαν στο ίδιο δίκτυο στο οποίο βασίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο.

Πώς συνέλεξαν πληροφορίες

Αλλά από τότε, οι πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μόνο βελτιωθεί, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο και άλλους που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του 12ήμερου πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμαθαν ακόμη περισσότερα για το πώς ο ανώτατος ηγέτης και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επικοινωνούσαν και κινούνταν υπό πίεση, είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν αυτή τη γνώση για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρακολουθούν τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ και να προβλέπουν τις κινήσεις του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν επίσης συγκεντρώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις τοποθεσίες βασικών Ιρανών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών. Σε επακόλουθες επιθέσεις μετά την επίθεση στο συγκρότημα ηγεσίας το Σάββατο, χτυπήθηκαν τοποθεσίες όπου διέμεναν ηγέτες των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν δραπέτευσε, αλλά τα ανώτερα κλιμάκια των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν αποδεκατίστηκαν, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Κόσμος
Ιράν: Υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Για νέα χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Ιράν: Υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Για νέα χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
Πλήγμα σε κλινική 01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Αντίποινα του Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε την «καρδιά της Τεχεράνης»
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 10:30

Αντίποινα του Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε την «καρδιά της Τεχεράνης»

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

Ποιος ήταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ; Ο προστατευόμενος του Χομεϊνί ήταν από το 1989 η πιο ισχυρή προσωπικότητα του Ιράν και αυτός που έδωσε πρόσωπο στο θρησκευτικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Πώς θα παίξει ο Άρης στη Λεωφόρο...

Σύνταξη
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Αυτοκτονία 01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Τα ευρήματα 01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
Πλήγμα σε κλινική 01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο