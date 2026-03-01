newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 07:00

Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

Ποιος ήταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ; Ο προστατευόμενος του Χομεϊνί ήταν από το 1989 η πιο ισχυρή προσωπικότητα του Ιράν και αυτός που έδωσε πρόσωπο στο θρησκευτικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν από το 1989, φαίνεται ότι είναι νεκρός. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του, αλλά Ισραήλ και ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τον σκότωσαν. «Για πράξη δικαιοσύνης» έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου έχει δει φωτογραφίες με τη σορό του, λένε τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Όμως ποιος ήταν ο Αλί Χαμενεΐ; Με μια φράση ήταν ο αρχηγός του κράτους του Ιράν και αυτός που λάμβανε κάθε κρίσιμη απόφαση για την Ισλαμική Δημοκρατία. Είχε επίσης εξουσία πάνω στην εθνική αστυνομία και την αστυνομία ηθικής, τη δύναμη που επέβαλε τη σαρία, τον ισλαμικό νόμο στην ιρανική κοινωνία. Κατείχε την απόλυτη εξουσία πάνω σε όλους τους κλάδους της κυβέρνησης, τον στρατό και τη δικαστική εξουσία, ενώ παράλληλα ενεργεί ως πνευματικός ηγέτης της χώρας.

Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Υπό τον έλεγχο του Αλί Χαμενεΐ ήταν και το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Η δύναμη αυτή είναι υπεύθυνη για την εσωτερική ασφάλεια. Επίσης, στον Χαμενεΐ υπαγότα και η «εθελοντική» Δύναμη Αντίστασης Basij, ουσιαστικά η υπηρεσία που έχει ρόλο την καταστολή της διαφωνίας στο Ιράν.

Χαμενεΐ και Χομεϊνί

Ο Αλί Χαμενεΐ διαδέχθηκε το 1989 τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, τον ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης το 1979. Ο Χομεϊνί είχε μόλις επιστρέψει τότε από την εξορία και ανέτρεψε τον σύμμαχο των ΗΠΑ, σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί.

Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν γιος ενός κληρικού με περιορισμένα εισοδήματα στην πόλη Μασάντ, στο ανατολικό Ιράν. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ριζοσπάστης στην πυρετώδη ατμόσφαιρα των αρχών της δεκαετίας του 1960. Ο τότε σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί είχε ξεκινήσει ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο που απορρίφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον συντηρητικό κλήρο της χώρας.

Ως νεαρός φοιτητής θρησκευτικών στο Κομ, ένα κέντρο θεολογίας, ο Χαμενεΐ είχε εντρυφήσει στις παραδόσεις του Σιιτικού Ισλάμ. Παράλληλα υιοθέτησε τη ριζοσπαστική σκέψη του αναδυόμενου ηγέτη της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Χαμενεΐ διηύθυνε μυστικές αποστολές για τον Χομεϊνί, ο οποίος είχε εξοριστεί, και οργάνωνε δίκτυα ισλαμιστικού ακτιβισμού.

Αλλά είχε και άλλες επιρροές. Υπήρξε δηλωμένος λάτρης της δυτικής λογοτεχνίας, διάβαζε Λεόν Τολστόι, του Βικτόρ Ουγκό και Τζον Στάινμπεκ. Παράλληλα, υιοθέτησε τις αντιαποικιακές ιδεολογίες της εποχής και το αντιδυτικό αίσθημα που τις συνόδευε. Γνώρισε στοχαστές που προσπαθούσαν να συνδυάσουν τον μαρξισμό και τον ισλαμισμό για να δημιουργήσουν νέες ιδεολογίες, του άρεσαν έργα που περιέγραφαν τη «δυτικοποίηση» της χώρας του.

Επίσης, μετέφρασε έργα του Σαγίντ Κουτμπ, ενός Αιγύπτιου που θα ενέπνεε γενιές ισλαμιστών εξτρεμιστών, στα φαρσί.

Ο Αλί Χαμενεΐ είχε φυλακιστεί επανειλημμένα από τις τρομερές υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν. Επίσης, συμμετείχε στις τεράστιες διαδηλώσεις του 1978 που τελικά έπεισαν τον σάχη να εγκαταλείψει τη χώρα. Και έτσι, να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή το Χομεϊνί στο Ιράν.

Ως προστατευόμενος του Ρουχολάχ Χομεϊνί, ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία του ριζοσπαστικού καθεστώτος που κατέλαβε την εξουσία. Μέχρι το 1981, αφού επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και ανέλαβε τον εθιμοτυπικό ρόλο του προέδρου του Ιράν.

Αδυσώπητος και πραγματιστής

Αυτές οι δύο λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά για να χαρακτηρίσουν τον Αλί Χαμενεΐ: αδυσώπητος και πραγματιστής. «Διαβολικός», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως γιατί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ιράν έδειξε μεγάλη αντοχή στην αντιπαλότητα με τη Δύση και τις βαριές κυρώσεις. Παράλληλα, έδειξε ανθεκτικότητα στους έντονους γύρους διαμαρτυριών πολιτών για ζητήματα οικονομίας και δικαιωμάτων.

Ο Χαμενεΐ έχει αποκαλέσει τις ΗΠΑ τον «νούμερο ένα εχθρό» του Ιράν. Έχει ορκιστεί να διαλύσει το Ισραήλ.

Ταυτόχρονα όμως έχει υποστηρίξει ότι το Ιράν δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Έλεγε ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται μόνο για πολιτικούς σκοπούς. Και μέχρι στιγμής, ούτε οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ούτε ο Διεθνής Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας έχουν βρει στοιχεία ότι το Ιράν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, τόσο το Ισραήλ όσο και μέλη της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν ότι το Ιράν σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

ΗΠΑ, Ισραήλ και Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ έχει υπάρξει σταθερός στόχος απειλών τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ.

Πέρυσι τον Ιούνιο, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών και τους αμερικανοϊσταηλινούς βομβαρδισμούς, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς δήλωσε: Ο Χαμενεΐ «δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει».

Και ότι «ένας δικτάτορας όπως ο Χαμενεΐ, που βρίσκεται επικεφαλής ενός κράτους όπως το Ιράν και έχει τον φρικτό στόχο να καταστρέψει το Ισραήλ, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο απόπειρας δολοφονίας του Χαμενεΐ. Υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα «τερμάτιζε» τη μακροχρόνια σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι αμερικανικές απειλές

Από τη δική του πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε εμμέσως απειλητικά σχόλια για τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο ABC News, είχε πει ότι ο Ιρανός ηγέτης θα πρέπει να «ανησυχεί πολύ», καθώς οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

Σε άλλες περιπτώσεις είχε δηλώσει ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί». Επίσης ότι «υπάρχουν άνθρωποι» που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν.

Έχοντας διατάξει τις επιθέσεις του Ιουνίου κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι ο Χαμενεΐ θα ήταν «εύκολος στόχος» εάν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να τον κυνηγήσουν.

«Γνωρίζουμε ακριβώς πού κρύβεται ο λεγόμενος “Ανώτατος Ηγέτης”», είπε ο Τραμπ. «Είναι εύκολος στόχος, αλλά είναι ασφαλής εκεί – Δεν πρόκειται να τον σκοτώσουμε!. Τουλάχιστον όχι προς το παρόν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο