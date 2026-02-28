Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Συμβουλείου Ασφαλείας, Μουτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του αγιατολάχ, Αλί Ασγκάρ Χετζάζι, συντονιστής των δυνάμεων του καθεστώτος, και Αλί Σαμχανί, το δεξί του χέρι του Αλί Χαμενεΐ. Αυτά είναι τα τέσσερα πρόσωπα απόλυτης εμπιστοσύνης του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αλί Χαμενεΐ έχει ορίσει 4 επίπεδα διαδοχής για καθεμία από τις κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις διοίκησης

Σύμφωνα με τον ισπανικό ενημερωτικό ιστότοπο El Mundo, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από το καταφύγιό του σε αυτούς τους τέσσερις άνδρες έχει αναθέσει το μέγιστο αυτό καθήκον.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ζει κρυμμένος σε μυστική τοποθεσία για σχεδόν ένα χρόνο. Δηλαδή, από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε τον πόλεμο των 12 ημερών, με τη στήριξη και συνεργασία των Αμερικανών.

Καθώς είναι σε εξέλιξη η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, με το όνομα «Επιχείρηση Επική Οργή» και δεδηλωμένο στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υπάρχει σαφής απειλή κατά του Αλί Χαμενεΐ.

Χαμενεΐ κατά «διεφθαρμένων Αμερικανών ηγετών»

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της επίθεσης, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν «ανεπιτυχώς» να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία. «Αυτή είναι μια καλή παραδοχή. Ούτε εσύ (Ντόναλντ Τραμπ) θα μπορέσεις να το κάνεις», είπε. Πρόσθεσε ότι το ιρανικό έθνος δεν θα είναι «πιστό σε διεφθαρμένους ηγέτες» όπως αυτοί «που κατέχουν την εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Μας λένε να διαπραγματευτούμε την πυρηνική τους ενέργεια και θέλουν το αποτέλεσμα να είναι ότι δεν έχουμε αυτή την ενέργεια», είπε. Και χαρακτήρισε την αμερικανική απαίτηση «ανόητη». Ο λόγος είναι ότι υπάρχει φέτφα, η οποία απαγορεύει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στη χώρα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη διαθέτει επαρκή αποθέματα ουρανίου για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έχει πράγματι αναπτύξει ένα.

Τέσσερα επίπεδα διαδοχής

Έξι κορυφαίοι αξιωματούχοι στο Ιράν, που μίλησαν στους New York Times, o Αλί Χαμενεΐ έχει ορίσει τέσσερα επίπεδα διαδοχής για καθεμία από τις κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις διοίκησης. Με το τρόπο αυτό, θα διασφαλίσει τη διατήρηση του καθεστώτος αν οι νυν ηγέτες δεχθούν δολοφονικές επιθέσεις. Επίσης, άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν ορίσει πιθανούς αντικαταστάτες για να διατηρήσουν την αλυσίδα διοίκησης σε περίπτωση δολοφονίας ή διακοπής των επικοινωνιών.

Επίσης, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης έχουν αναλάβει την άμυνα κάθε επαρχίας στη χώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να τις προστατεύσουν τόσο από εξωτερικές επιθέσεις όσο και από πιθανές εσωτερικές εξεγέρσεις.

Ο ίδιος ο Χαμενεΐ έχει πρόσωπα που τον ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση τους τελευταίους μήνες, καθώς κλιμακωνόταν η ένταση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Αλί Λαριτζανί

Ο επικεφαλής του συμβουλίου Άμυνας Αλί Λαριτζανί στην ουσία έχει περισσότερη εξουσία από τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το τελευταίο διάστημα ταξίδεψε στη Ρωσία, το Κατάρ και το Ομάν για να συζητήσει τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ. Υπάρχουν φωτογραφίες του να παραδίδει επιστολές με εντολές του Αλί Χαμενεΐ σε άλλους αξιωματούχους. Σύμφωνα με τον φίλα προσκείμενο στο καθεστώτος του Ιράν, Νάσερ Ιμανί, «ο ρόλος του Λαριτζανί θα είναι πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο Λαριτζανία κατάγεται από οικογένεια εξέχοντων κληρικών, αλλά δεν κατέχει τον τίτλο του «αγιατολάχ», ο οποίος είναι απαραίτητος για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ θα γίνει 87 ετών τον Απρίλιο.

Ο Λαριτζανί τηρεί εξίσου σκληρή στάση με τον Χαμενεΐ. Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ως «πρόσχημα» για μια ευρύτερη αντιπαράθεση με το καθεστώς. «Δεν αναπτύσσουμε (πυρηνικά) όπλα, αλλά αν κάνουν κάτι εναντίον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, θα αναγκάσουν το Ιράν να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι επειδή πρέπει να αμυνθεί», έχει πει.

Επίσης, είναι μεταξύ αυτών που δεν καλλιεργούν τις διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ. Πριν την επίθεση, τα ξημερώματα του Σαββάτου, έλεγε ότι μια νέα σύγκρουση θα μπορούσε να έχει χειρότερες συνέπειες από τον δωδεκαήμερο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. «Είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε στο Al Jazeera. «Χωρίς αμφιβολία, είμαστε πιο δυνατοί από πριν. Έχουμε προετοιμαστεί τους τελευταίους οκτώ μήνες. Εντοπίσαμε τις αδυναμίες μας και τις διορθώσαμε. Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, ούτε θα τον ξεκινήσουμε. Αλλά αν μας επιβληθεί, θα απαντήσουμε», υποστήριξε.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο γιος του Ανώτατου Ηγέτη διαφημίζεται ως διάδοχός του.

«(Ο Τραμπ) έχει ένα σχέδιο για κάθε σενάριο. Ένα σενάριο αποκλείει τον αγιατολάχ, τον γιο του και τους μουλάδες», σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, που μίλησε στο Axios.

Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζταμπά, εμφανίζεται συχνά στον φιλοκυβερνητικό τύπο από τον θάνατο του πρώην προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι σε συντριβή ελικοπτέρου το 2014. Ο Ραΐσι θεωρούνταν ο κορυφαίος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ. Ο θάνατός του μπορεί να εδραίωσε την ευκαιρία για δυναστεία των Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται ότι βασίζεται στον γιο του για τον σχεδιασμό άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Ο Μοτζταμπά διατηρεί τακτική επαφή με διάφορα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού, στα οποία μεταφέρει τις επιθυμίες του Αλί Χαμενεΐ. Ανώτατου Ηγέτη.

Αλί Ασγκάρ Χετζαζί

Πρόκειται για τον συντονιστής διαφόρων δυνάμεων του καθεστώτος στο Ιράν. Το 2013, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ περιέγραψε τον Χετζαζί ως «τον εγκέφαλο που δρούσε παρασκηνιακά σε σημαντικά γεγονότα» στο Ιράν.

Ο Αλί Ασγκάρ Χετζαζί είναι ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Χαμενεΐ και συντονίζει τις υψηλού επιπέδου υποθέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων του καθεστώτος. Κυρίως της Δύναμης Κουντς, ενός επίλεκτου σώματος υπεύθυνου για τα συμφέροντα της Τεχεράνης στο εξωτερικό.

Έρευνες δείχνουν ότι ο Χετζαζί ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Χαμενεΐ και του Κασέμ Σουλεϊμανί, του πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς και αρχιτέκτονα του Άξονα της Αντίστασης, του δικτύου των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Ο Σουλεϊμανί σκοτώθηκε το 2020 σε μια επίθεση με drone που διέταξε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Ο Χετζαζί βοήθησε να σφυρηλατηθεί η συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Αλί Σαμχανί

Ο Αλί Σαμχανί είναι το δεξί χέρι του αγιατολάχ. Τραυματίστηκε στον πόλεμο των 12 ημερών. Ηγήθηκε της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, όταν το Ισραήλ διέκοψε τις διαπραγματεύσεις επιτιθέμενο στην Τεχεράνη τον Ιούνιο του 2015. Έμπιστος του Χαμενεΐ, ο Σαμχανί έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον της στρατιωτικής και της μυστικής ηγεσίας της χώρας, αλλά επέζησε. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από τα ερείπια μετά από ισραηλινή επίθεση στην κατοικία του και εξακολουθεί να δυσκολεύεται να περπατήσει.

Λίγο μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, διορίστηκε επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Χαμενεΐ για τη βελτίωση του συντονισμού σε περιόδους πολέμου. Ο διορισμός του επανέφερε τον Σαμχανί, βετεράνο του πολέμου με το Ιράκ, στον πυρήνα του μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Έκτοτε η άνοδός του είναι ασταμάτητη.

Ο Σαμχανί έχει πει ότι μια «περιορισμένη αμερικανική επίθεση» δεν είναι τίποτα περισσότερο από «ψευδαίσθηση. Οποιαδήποτε στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το επίπεδό της, θα θεωρηθεί η έναρξη πολέμου. Η απάντησή της θα είναι άμεση, ολοκληρωτική και άνευ προηγουμένου».

Ο Σαμχανί είναι από τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Χαμενεΐ και είναι πιο επιφυλακτικό για την επίτευξη επαναπροσέγγισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σαμχανί είναι επίσης γνωστός στον αντιπολιτευόμενο τύπο για κατηγορίες για διαφθορά. Το 2020, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις εναντίον του και του γιου του, Μοχάμεντ Χοσεΐν, για τη λειτουργία ενός δικτύου πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις από το Ιράν και τη Ρωσία σε διεθνείς αγοραστές. Αυτή η «αυτοκρατορία της ναυτιλίας» του επέτρεψε να συσσωρεύσει σημαντικό πλούτο, ο οποίος έχει γίνει αντικείμενο σκανδάλου λόγω της χλιδής που αυτός και η οικογένειά του δεν προσπαθούν να κρύψουν.