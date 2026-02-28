Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα έχει «μακροπρόθεσμες συνέπειες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή».
Παρομοίασε τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν με εκείνες κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999, επισημαίνοντας ότι «στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν», όπως στόχος ήταν στην Γιουγκοσλαβία η ανατροπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
«Όλα αυτά γίνονται όπως ακριβώς και στην Σερβία. Έλεγαν συνεχώς ψέματα ότι επρόκειτο για ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο. Επομένως, αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι μια προσπάθεια ανάληψης της εξουσίας στο Ιράν και της στροφής του, όπως το λένε, προς τις δυτικές αξίες», υπογράμμισε σε συνέντευξη του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
«Ο Τραμπ θα ήθελε ένα υπάκουο πιόνι στο τιμόνι του Ιράν»
Ο πρόεδρος της Σερβίας εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να επιβάλουν στο Ιράν ένα μοντέλο διακυβέρνησης ανάλογο με εκείνο στην Βενεζουέλα.
«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήταν ευχαριστημένος με τη νίκη ενός αυτοανακηρυγμένου κληρονόμου της οικογένειας Παχλαβί. Νομίζω ότι θα προτιμούσε να έχει στο τιμόνι της χώρας τον πρώην δήμαρχο της Τεχεράνης. Θα ήθελε κάποιο είδος Ροντρίγκεζ, ένα υπάκουο πιόνι, που δεν θα εκνευρίζει πολύ το εγχώριο κοινό. Νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιό τους, νομίζω ότι θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως μπορείτε να δείτε, κανείς στον κόσμο δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ για το διεθνές δίκαιο που δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε μάρτυρες αυτού που αποτελεί μια νέα εποχή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βούτσιτς.
Επισήμανε ότι «οι τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως και η επικράτηση του νόμου του ισχυρού» επιβάλλουν στις μικρές χώρες να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης απειλής. Ανέφερε ότι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας θα συνεχιστεί ακόμη πιο δυναμικά και ανακοίνωσε ότι «τους επόμενους δύο με τρεις μήνες θα ενημερωθεί το κοινό για την απόκτηση μερικών από τα πιο ισχυρά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στον κόσμο».
- Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
- Ηρακλής: Οι πανηγυρισμοί των «κυανόλευκων» για την άνοδο στη Super League (vids)
- Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
- Super League 2: Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Επέστρεψε και μαθηματικά στα «σαλόνια» ο Γηραιός!
- Γιώργος Μαζωνάκης: Εμφανίστηκε με μουστάκι στη σκηνή
- Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
- Τεττέη και Ρενάτο, οι δύο «αποδείξεις» της βελτίωσης του Μπενίτεθ
- Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις