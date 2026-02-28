Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ότι πραγματοποιεί νέα πλήγματα στο Ιράν, με στόχο εκτοξευτήρες πυραύλων, στο πλαίσιο της κοινής επίθεσης που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα με τις ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σύντομο στρατιωτικό ανακοινωθέν.
Και δεύτερος τραυματίας στο Ισραήλ
Στο μεταξύ, οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για έναν δεύτερο τραυματία, έναν 17χρονο, σήμερα το απόγευμα, έπειτα από νέα πυρά ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ.
«Οι διασώστες (…) φροντίζουν έναν 17χρονο νεαρό άνδρα και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο (…) με τραύματα στα κάτω άκρα», αναφέρει η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, χωρίς να διευκρινίζει πού τραυματίστηκε ο έφηβος.
Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι παρέχει ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε από πτώση βλήματος ή συντριμμιών στο βόρειο Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στατός (IDF), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στις 17:44, έγραψε ότι σειρήνες ακούγονται σε όλο το Ισραήλ.
🚨Sirens sounding across Israel pic.twitter.com/5WoVgN8Fk5
— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
Παράλληλα, με μία άλλη ανάρτηση, δημοσιεύει βίντεο, στο οποίο – όπως ισχυρίζονται οι IDF, «στρατιώτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος χτυπήθηκαν ενώ οπλίζονταν με εκτοξευτές πυραύλων που στόχευαν προς το Ισραήλ».
🎥WATCH: Soldiers of the Iranian terror regime were struck while arming missile launchers aimed toward Israel. pic.twitter.com/nG64x2fnuU
— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
- Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
- Ηλίας Παπαγγελής: Η κόρη μου βρήκε χτες στα Τέμπη ένα ανθρώπινο οστό – Απόδειξη για το μπάζωμα
- Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
- Τα δύο υπέροχα γκολ του Γιαμάλ στο πρώτο ημίχρονο του Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (vids)
- Τεχεράνη: Δορυφορική εικόνα δείχνει καταστροφές στην επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ
- Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
- Ηρακλής: Οι πανηγυρισμοί των «κυανόλευκων» για την άνοδο στη Super League (vids)
- Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις