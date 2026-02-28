Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ότι πραγματοποιεί νέα πλήγματα στο Ιράν, με στόχο εκτοξευτήρες πυραύλων, στο πλαίσιο της κοινής επίθεσης που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα με τις ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σύντομο στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Και δεύτερος τραυματίας στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για έναν δεύτερο τραυματία, έναν 17χρονο, σήμερα το απόγευμα, έπειτα από νέα πυρά ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ.

«Οι διασώστες (…) φροντίζουν έναν 17χρονο νεαρό άνδρα και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο (…) με τραύματα στα κάτω άκρα», αναφέρει η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, χωρίς να διευκρινίζει πού τραυματίστηκε ο έφηβος.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι παρέχει ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε από πτώση βλήματος ή συντριμμιών στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στατός (IDF), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στις 17:44, έγραψε ότι σειρήνες ακούγονται σε όλο το Ισραήλ.

🚨Sirens sounding across Israel pic.twitter.com/5WoVgN8Fk5 — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Παράλληλα, με μία άλλη ανάρτηση, δημοσιεύει βίντεο, στο οποίο – όπως ισχυρίζονται οι IDF, «στρατιώτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος χτυπήθηκαν ενώ οπλίζονταν με εκτοξευτές πυραύλων που στόχευαν προς το Ισραήλ».