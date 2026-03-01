Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

Το Ιράν όρισε τον Αγιατολάχ Αλιρέζα Αραφί μέλος του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας, το οποίο θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το Συμβούλιο Διακρίσεως της Σκοπιμότητας εξέλεξε τον Αγιατολάχ Αλιρέζα Αραφί μέλος του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου σκοπιμότητας Μοχσέν Ντεχναβί σε ανάρτησή του στο X.

Το προσωρινό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος και ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, θα ηγηθεί της χώρας έως ότου η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων «εκλέξει έναν μόνιμο ηγέτη το συντομότερο δυνατόν».

Ποιος είναι ο Αλιρεζά Αραφί

Στα 67 του πλέον έτη, ο Αραφί είναι ένας καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, ο οποίος ήταν επίσης έμπιστος του Χαμενεΐ.

Αν και λιγότερο γνωστή προσωπικότητα, σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φυλάκων, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ISNA μετέδωσε ότι ο ανώτερος θρησκευτικός λόγιος θα συμμετέχει στο προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας του Ιράν ως μέλος-νομικός εμπειρογνώμονας, αναλαμβάνοντας προσωρινά καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη, δημιουργώντας μια μεταβατική δομή εξουσίας εν μέσω του μεγάλου κενού που άφησε πίσω του ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, όταν υπάρχει κενό στην ηγεσία λόγω θανάτου ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ανώτατου ηγέτη, σχηματίζεται προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας.

Σε αυτό συμμετέχουν ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ο σκληροπυρηνικός κληρικός και επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γκολαμ-Χοσεΐν Μοσενί-Εζεΐ και ένας νομικός εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος που επιλέγεται για την περίσταση, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη μέχρι να εκλεγεί διάδοχος από τη Συνέλευση των Ειδικών.

Τα επόμενα βήματα

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του σώματος που είχε αναδείξει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

Μια επιτροπή 88 ​​μελών που ονομάζεται Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts) διορίζει τον ανώτατο ηγέτη.

Η επιτροπή αποτελείται εξ ολοκλήρου από σιίτες κληρικούς που εκλέγονται με λαϊκή ψήφο κάθε οκτώ χρόνια και των οποίων οι υποψηφιότητες εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Φυλάκων, τον συνταγματικό εποπτικό φορέα του Ιράν.

Η ιρανική νομοθεσία ορίζει ότι η Συνέλευση των Ειδικών «πρέπει, το συντομότερο δυνατό» να επιλέξει έναν νέο ανώτατο ηγέτη.

Η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας του κράτους, μέχρι την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη.

Οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών

Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, είναι γνωστός για τη σημαντική επιρροή που ασκεί πίσω από τα παρασκήνια και έχει ισχυρούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον ισχυρότερο στρατιωτικό οργανισμό της χώρας, καθώς και με την εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη Basij.

Ωστόσο, η διαδοχή από πατέρα σε γιο δεν είναι αποδεκτή από το σιιτικό μουσουλμανικό κλήρο και ιδιαίτερα σε ένα επαναστατικό Ιράν που δημιουργήθηκε μετά την ανατροπή μιας ευρέως κατακριτέας μοναρχίας. Ένα επιπλέον εμπόδιο είναι ότι ο Μοτζτάμπα δεν είναι υψηλόβαθμος κληρικός και δεν έχει επίσημο ρόλο στο καθεστώς. Το 2019 του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Χασάν Χομεϊνί, 50 ετών

Ο Χομεϊνί είναι εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, γεγονός που του προσδίδει θρησκευτική και επαναστατική νομιμότητα.

Είναι ο φύλακας του μαυσωλείου του Χομεϊνί, αλλά δεν έχει ασκήσει δημόσιο αξίωμα και φαίνεται να έχει μικρή επιρροή στον μηχανισμό ασφαλείας της χώρας ή στην κυβερνώσα ελίτ. Είναι γνωστός για τις λιγότερο σκληροπυρηνικές του απόψεις σε σύγκριση με πολλούς από τους ομολόγους του και του απαγορεύτηκε να υποβάλει υποψηφιότητα για τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων το 2016.

Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί, πάνω από 60 ετών

Ο Μπουσεχρί είναι ένας ανώτερος κληρικός που έχει στενούς δεσμούς με τους θεσμούς που διαχειρίζονται τη διαδοχή, ιδίως με τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, όπου υπηρετεί ως πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος.

Λέγεται ότι ήταν στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ, αλλά έχει χαμηλό προφίλ στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι γνωστό να έχει ισχυρούς δεσμούς με το IRGC.