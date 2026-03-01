Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Λίγη ώρα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εκρήξεις και πυρκαγιές έπληξαν κράτη του Περσικού Κόλπου. Προκλήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους, στο πλαίσιο των αντιποίνων.

Στην ανάλυσή του το Reuters επισημαίνει ότι αυτές οι επιθέσεις δικαίωσαν τους μακροχρόνιους φόβους των ηγετών τω χωρών αυτών ότι η Τεχεράνη μπορεί να φέρει τον πόλεμο στην πόρτα τους. Και ενδεχομένως να ενισχύσει την υποστήριξη των Αράβων ηγετών για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Ιορδανία δέχθηκαν πλήγματα. Αυτό ήταν η απόδειξη ότι η σύγκρουση είχε εξαπλωθεί πέρα ​​από τα σύνορα του Ιράν – ακριβώς όπως είχε προειδοποιήσει η Τεχεράνη.

Στη γραμμή πυρός

«Αυτό που έχει πλέον αποδειχθεί είναι ότι εμείς, και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρισκόμαστε στη γραμμή του πυρός», δήλωσε η Δρ Εμπτεσάμ Αλ-Κέτμπι, Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτικής των Εμιράτων. «Όταν το Ιράν χτύπησε, χτύπησε πρώτα τον Κόλπο με το πρόσχημα ότι στόχευε αμερικανικές βάσεις».

Σύμφωνα με τους αναλυτές λένε ότι οι επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου έχουν ως στόχο να δείξουν ότι κανένας σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή δεν είναι απρόσιτος. Και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν το κόστος υποστήριξης της εκστρατείας της Ουάσιγκτον.

«Ο κίνδυνος είναι ότι οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός θα μπορούσε να ωθήσει την περιοχή σε ανοιχτό πόλεμο», πρόσθεσε ο αλ Κέτμπι.

«Υπαρξιακός πόλεμος»

Πηγές του Κόλπου αναφέρουν ότι στοχεύοντας τα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου, η Τεχεράνη «διεθνοποιεί το πεδίο της μάχης». Επίσης ότι απειλεί τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, όχι μόνο την περιφερειακή ασφάλεια.

Για τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – που εξαρτώνται από τον ανοιχτό εναέριο χώρο, τις ασφαλείς θαλάσσιες οδούς και το εμπόριο – μια ευρύτερη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια και βαθιά αναστάτωση.

Θέτοντας ως στόχο του πολέμου την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ τον έχει καταστήσει υπαρξιακό. Και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να επιτεθεί η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Μπαχαρούν, γενικό διευθυντή του Κέντρου Έρευνας Δημόσιας Πολιτικής του Ντουμπάι (B’huth).

«Εάν το Ιράν κάνει λάθος υπολογισμούς και προβεί σε μια πράξη πολέμου εναντίον των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η σύγκρουση θα αλλάξει ριζικά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμένουν άπραγοι ενώ χάνονται ζωές και καταστρέφονται περιουσιακά στοιχεία. Κάτι θα πρέπει να κάνουν».

Για τον αναλυτή, ειδικό σε θέματα Κόλπου, Αμπντελχαλέκ Αμπντουλά, το Ιράν κάνει ένα στρατηγικό λάθος στοχεύοντας τους πλησιέστερους γείτονές του.

«Είναι ανόητο εκ μέρους του Ιράν να αποξενώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά του», δήλωσε στο Reuters. «Η Τεχεράνη μπορεί να πιστεύει ότι στοχεύει στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Αλλά τα κράτη του Κόλπου το βλέπουν αυτό ως κατάφωρη πράξη επιθετικότητας – μια παραβίαση της κυριαρχίας τους και μια επίθεση στη γη τους».