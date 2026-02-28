newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατάρ: Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, λέει το υπουργείο Εσωτερικών
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 23:37

Κατάρ: Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, λέει το υπουργείο Εσωτερικών

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι 66 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά του Κατάρ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Ο Αμπντουλάχ Χαλίφα Αλ-Μουφτάχ, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Εσωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ένα εκ των οποίων σοβαρά.

Σε τηλεοπτική δήλωσή του, ανέφερε ότι 66 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά του Κατάρ, ενώ προσέθεσε ότι υπήρξαν 114 αναφορές για θραύσματα που έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ιμπραΐμ Σουλτάν Αλ-Χασεμί, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ αποτελούν απερίσκεπτη και ανεύθυνη πράξη που αντιβαίνει στην αρχή της καλής γειτονίας.

Ο Τραμπ καλεί τον Εμίρη του Κατάρ για να συζητήσουν τις εξελίξεις

Ο Εμίρης Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και τις «επιπτώσεις τους στην ειρήνη και την ασφάλεια».

Ο Εμίρης τόνισε στη συνομιλία του με τον Τραμπ την ανάγκη να περιοριστεί αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με δήλωση του Emiri Diwan.

«Όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», σημείωνε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε επιστολή του προς τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία τόνισε πως η Τεχεράνη «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Κόσμος 28.02.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης

«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».

Σύνταξη
Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι

Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα

Σύνταξη
Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται πως δολοφόνησαν σε στοχευμένα χτυπήματα μια σειρά από στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν. «Επιβεβαιώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως δολοφονήθηκε και ο Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα
Κόσμος 28.02.26

Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Μετά από χτύπημα σε κλειστό γυμναστήριο, είτε των αμερικανικών είτε των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Λαμέρντ στην επαρχία Φαρς, περισσότεροι από 18 ανήλικες έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», προειδοποιεί ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύνταξη
Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν
Ιράν, όπως Ιράκ 28.02.26

Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν

Η ομιλία του Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο, στην οποία ανακοίνωσε τις επιθέσεις στο Ιράν, έμοιαζε αναμφισβήτητα σαν ηχώ του Τζορτζ Μπους πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδοτούν την πιο έντονη κλιμάκωση από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, παρά τους πολλούς γύρους έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Κόσμος 28.02.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης

«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».

Σύνταξη
Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι

Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα

Σύνταξη
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
«Όχι μόνο πολιτική» 28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται πως δολοφόνησαν σε στοχευμένα χτυπήματα μια σειρά από στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν. «Επιβεβαιώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως δολοφονήθηκε και ο Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα
Κόσμος 28.02.26

Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Μετά από χτύπημα σε κλειστό γυμναστήριο, είτε των αμερικανικών είτε των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Λαμέρντ στην επαρχία Φαρς, περισσότεροι από 18 ανήλικες έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», προειδοποιεί ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
Αθλητισμός & Σπορ 28.02.26

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι

Οι ερυθρόλευκοι μετά το δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησαν οι Κρητικοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, στο ματς της 17ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»
Μπάσκετ 28.02.26

Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»

Η ΚΑΕ Άρης σε επαφή της με το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα ομάδας Κ18 που έχει αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύνταξη
Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για την απίθανη επίδοσή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και δήλωσε έτοιμος ακόμη και για να ξεπεράσει τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Σύνταξη
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν
Ιράν, όπως Ιράκ 28.02.26

Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν

Η ομιλία του Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο, στην οποία ανακοίνωσε τις επιθέσεις στο Ιράν, έμοιαζε αναμφισβήτητα σαν ηχώ του Τζορτζ Μπους πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»

Το γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό για τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να πάρει το «τρίποντο» στο Λιντς και και να βάλει πίεση στους πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις
2023-2026 28.02.26

Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις

Το «Scream 7» απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες μέσα σε μια ημέρα, ενώ οι εκκλησεις για µποϊκοτάζ από οργανώσεις που εναντιώνονται στη γενοκτονία στη Γάζα, συνεχίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδοτούν την πιο έντονη κλιμάκωση από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, παρά τους πολλούς γύρους έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο