Κατάρ: Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, λέει το υπουργείο Εσωτερικών
Ο Αμπντουλάχ Χαλίφα Αλ-Μουφτάχ, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Εσωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ένα εκ των οποίων σοβαρά.
Σε τηλεοπτική δήλωσή του, ανέφερε ότι 66 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά του Κατάρ, ενώ προσέθεσε ότι υπήρξαν 114 αναφορές για θραύσματα που έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Ιμπραΐμ Σουλτάν Αλ-Χασεμί, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ αποτελούν απερίσκεπτη και ανεύθυνη πράξη που αντιβαίνει στην αρχή της καλής γειτονίας.
Ο Τραμπ καλεί τον Εμίρη του Κατάρ για να συζητήσουν τις εξελίξεις
Ο Εμίρης Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και τις «επιπτώσεις τους στην ειρήνη και την ασφάλεια».
Ο Εμίρης τόνισε στη συνομιλία του με τον Τραμπ την ανάγκη να περιοριστεί αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με δήλωση του Emiri Diwan.
«Όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», σημείωνε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε επιστολή του προς τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία τόνισε πως η Τεχεράνη «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».
