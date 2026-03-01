Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκανε γνωστό ότι η χώρα έγινε στόχος 137 πυραύλων και 209 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.
Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η «επικίνδυνη κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Οι δύο ηγέτες «συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ασφάλειας στην περιοχή και για τις επιπτώσεις τους», αναφέρει το γραφείο του εμίρη σε ανακοίνωση, αφότου ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.
Παράλληλα, στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρέσβης του Ιράν για να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας για τις ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο το έδαφος του Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Η Ντόχα προειδοποίησε τον πρεσβευτή «ότι η επανάληψη των επιθέσεων αυτών συνιστά απερίσκεπτη και ανεύθυνη και πράξη», σύμφωνα με την ανακοίνωση, και ότι η συνέχισή τους «θα προκαλέσει αναπόφευκτα σοβαρές συνέπειες στις διμερείς σχέσεις».
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, το εμιράτο δέχθηκε επιθέσεις με 65 πυραύλους και 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.
Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ανέβαλε την επίσκεψη που είχε προγραμματίσει να κάνει τη Δευτέρα 2η Μαρτίου στο Ισραήλ, εν μέσω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
