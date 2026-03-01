Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Την κατάσταση στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συζητήσει το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που συγκάλεσε η Κάγια Κάλας. Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση, αλλά καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την αλλαγή καθεστώτος.

Έκτακτο συμβούλιο

Η Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στο Χ, δήλωσε ότι έχει έρθει «σε επαφή με τους εταίρους μας στις χώρες του Κόλπου», καθώς το Ιράν απάντησε στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα ΗΑΕ. Οι χώρες αυτές φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East. I have been in contact with our partners in the Gulf countries. The Iranian regime’s indiscriminate attacks against its… — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026



«Οι αδιάκριτες επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του ενέχουν τον κίνδυνο να σύρουν την περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο και το καταδικάζουμε αυτό», έγραψε η εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική. «Είναι απαραίτητο ο πόλεμος να μην εξαπλωθεί περαιτέρω. Το ιρανικό καθεστώς έχει επιλογές να κάνει», πρόσθεσε.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Με ανάρτησή του στο Χ «καταδίκασε έντονα» τις επιθέσεις του Ιράν «εναντίον αρκετών χωρών στην περιοχή».

I strongly condemn Iran’s attacks against several countries in the region. These strikes represent a dangerous escalation of the military situation in the Middle East. My full solidarity goes out to the targeted countries. I welcome today’s meeting of the United Nations… — António Costa (@eucopresident) February 28, 2026



«Αυτές οι επιθέσεις αντιπροσωπεύουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση της στρατιωτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή», έγραψε, δηλώνοντας αλληλεγγύη στις «χώρες που στοχοποιούνται».

«Χαιρετίζω τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να εργαστεί για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Παρίσι: «Δεν γνωρίζαμε, δεν εμπλεκόμαστε»

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι αντιδράσεις στην Ευρώπη για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν «ενημέρωσαν ούτε ενέπλεξαν» τη Γαλλία ή «όλες τις άλλες χώρες της περιοχής» στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν το Σάββατο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε ότι προτεραιότητες της Γαλλίας είναι η ασφάλεια των Γάλλων πολιτών, η τύχη των στρατιωτικών βάσεων σε χώρες όπου το Ιράν έχει αντεπιτεθεί, καθώς και η «ασφάλεια στο εθνικό έδαφος».

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε: «Θα ήθελα να μπορέσουμε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν». Επισήμανε ότι ζητήματα όπως τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν δεν μπορούν να επιλυθούν «μόνο με επιθέσεις».

Και τόνισε ότι ο ιρανικός λαός θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσει για το δικό του μέλλον.

Στάρμερ: «Δεν είχαμε κανένα ρόλο»

Και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι το Λονδίνο «δεν έπαιξε κανένα ρόλο» στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος απέφυγε να δηλώσει αν είχε ενημερωθεί για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως και να καταδικάσει πλήρως τις επιθέσεις.

Ωστόσο, αναφερόμενος στο Ιράν, καταδίκασε το «απεχθές», όπως το χαρακτήρισε, καθεστώς του Ιράν και τις επιθέσεις του σε άλλες χώρες της περιοχής. Ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι ο «πρωταρχικός στόχος» των ΗΠΑ είναι να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Οι δυνάμεις μας είναι ενεργές και βρετανικά αεροπλάνα βρίσκονται στον ουρανό σήμερα στο πλαίσιο συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων», είπε.

Μερτς: Να αποφασίσει ο ιρανικός λαός

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο ιρανικός λαός «έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ για την αλλαγή καθεστώτος.

Η γερμανική κυβέρνηση «πιστεύει ότι ο ιρανικός λαός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», δήλωσε εν όψει και της προγραμματισμένης επίσκεψης στην Ουάσιγκτον στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο Γερμανός καγκελάριος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φρίντριχ Μερτς προέτρεψε τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές του επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων στην περιοχή.

«Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει την επανέναρξη των προσπαθειών για την εξεύρεση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό θα βοηθήσει επίσης στη μείωση των κινδύνων για την περιφερειακή σταθερότητα. Καλεί την ιρανική ηγεσία να συμφωνήσει σε μια τέτοια λύση μέσω διαπραγματεύσεων», είπε.