Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικά drones [βίντεο]
Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι εκκενώθηκε μετά την επίθεση
Επίθεση από ιρανικά drones δέχθηκε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους χώρους του αεροδρομίου με πυκνούς καπνούς και τον κόσμο να τρέχει.
An Iranian drone attacked Dubai International Airport
Preliminary reports indicate the strike hit the airport grounds. No information has been released yet on casualties or damage.
Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι εκκενώθηκε
🚨#BREAKING: At this time a Iranian drone has struck Dubai International Airport with Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/Hocct1xJHi
Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες από την ιρανική επίθεση.
Νωρίτερα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα, μια από τις πιο εμβληματικές και τουριστικές περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Θραύσματα πυραύλου εθεάθησαν και στον ουρανό του Jumeirah Village Circle.
Όσον αφορά στο Παλμ Τζουμέιρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε μεγάλη λάμψη και έντονο κρότο, σκορπώντας ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους διαμένουν στα γύρω πολυτελή ξενοδοχεία και κατοικίες.
BREAKING — Blast heard, fire and smoke rising from hotel on Dubai’s Palm
Video below sent to me by contact there. pic.twitter.com/M7xAjvAQaP
