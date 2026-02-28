Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Ντουμπάι λόγω ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα, μια από τις πιο εμβληματικές και τουριστικές περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Θραύσματα πυραύλου εθεάθησαν και στον ουρανό του Jumeirah Village Circle: Πλάνα του in από το σημείο:

<br />

Όσον αφορά στο Παλμ Τζουμέιρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε μεγάλη λάμψη και έντονο κρότο, σκορπώντας ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους διαμένουν στα γύρω πολυτελή ξενοδοχεία και κατοικίες:

BREAKING — Blast heard, fire and smoke rising from hotel on Dubai’s Palm Video below sent to me by contact there. pic.twitter.com/M7xAjvAQaP — Timour Azhari (@timourazhari) February 28, 2026

Οι Aρχές έσπευσαν στο σημείο, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ντουμπάι και ότι μια πυκνή στήλη καπνού υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τι είναι το Παλμ Τζουμέιρα

Το Παλμ Τζουμέιρα θεωρείται συχνά ως το όγδοο θαύμα του κόσμου· ένα σύμβολο καινοτομίας και προόδου. Το νησί, που μοιάζει με φοίνικα, είναι κατασκευασμένο από άμμο και πέτρα.

Αυτό που κρατά τα πάντα σταθερά στη θέση τους, είναι ένα φράγμα 11 χιλιομέτρων σε σχήμα ημισελήνου με πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτή η προστατευτική κατασκευή έχει δύο ανοίγματα στα πλάγια που επιτρέπουν στο νερό να ανεβαίνει με την παλίρροια.

Το Παλμ Τζουμέιρα έχει 78.000 κατοίκους, που ζουν σε υπερπολυτελείς κατοικίες. Εκεί βρίσκονται και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Ντουμπάι, από τις βίλες του Αναντάρα, μέχρι τις υποβρύχιες σουίτες του Ατλάντις. Εκεί υπάρχει επίσης ένα τεράστιο θαλάσσιο πάρκο, καθώς και ένα δίκτυο από ενυδρεία, με πάνω από 65.000 θαλάσσια είδη.