Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03 Μαρτίου 2026, 09:15

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Από το βράδυ της Κυριακής η Κύπρος βρίσκεται σε συναγερμό. Ένα drone έπεσε στις βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου. Οι ζημιές που προκάλεσε ήταν περιορισμένες. Ακολούθησαν ακόμα δύο drones την Δευτέρα, τα οποία ωστόσο αναχαιτίστηκαν. Και πάλι στόχο είχαν τις βρετανικές βάσεις.

Ακόμα και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του ανέφερε πως «δεν είναι στόχος, δεν υπήρξε ποτέ στόχος η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι», οι επιθέσεις δεν παύουν να ανησυχούν τη Λευκωσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βρετανικές βάσεις είναι κυρίαρχες, στη βάση και των συνθηκών του ’60.

Ρευστή κατάσταση

Το τοπίο στην περιοχή είναι ρευστό και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις, καθώς η κατάσταση είναι δυναμική και τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς. Ακόμα και αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν πώς θα καταλήξει η εικόνα της Μέσης Ανατολής, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν, τονίζουν διπλωμάτες στο in, οι οποίοι σημειώνουν πως ακόμα και αν κάποιος θεωρήσει σίγουρο πως το καθεστώς στο Ιράν θα πέσει, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αν θα είναι καλύτερη ή χειρότερη και σε κάθε περίπτωση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες αυτού του πολέμου.

Συνέπειες που όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές επηρεάζει όλους και την Ελλάδα.

Την Τετάρτη στην Κύπρο οι φρεγάτες ΚΙΜΩΝ και ΨΑΡΑ

Στην Κύπρο φτάνουν αναμένεται να φτάσουν την Τετάρτη η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» και η φρεγάτα «ΨΑΡΑ», που σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αναχώρησαν τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνα του νησιού στο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή, ενώ χθες προσγειώθηκαν τέσσερα F-16 VIPER, τα οποία σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Στόχος να δημιουργηθεί μία ασπίδα προστασίας στο νησί, μετά και τις απειλές στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης, πως θα πλήξουν την Κύπρο με σφοδρότητα, ενάντια στις αμερικανικές δυνάμεις στις οποίες παρέχονται «διευκολύνσεις» στο νησί. Όπως αναφέρουν κύπριοι αξιωματούχοι τα συστήματα που διαθέτει η Κύπρος καθώς και οι ενισχύσεις από την Ελλάδα επιδιώκουν την όσο καλύτερη θωράκιση του νησιού με έμφαση στην αεράμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει ζητήσει βοήθεια και από τη Γαλλία, με κυπριακά ΜΜΕ να αναφέρουν πως μετά από συνομιλία Μακρόν – Χριστοδουλίδη το Παρίσι θα στείλει στην Κύπρο αντι – drone συστήματα και δύο φρεγάτες.

Μονόδρομος για την Ελλάδα η αποστολή δυνάμεων

Για την Ελλάδα η αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο για προστασία χαρακτηρίστηκε μονόδρομος διπλωματικά.

Ενώ στη Λευκωσία έγινε δεκτή με ικανοποίηση, ως μία κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας.

Διπλωμάτες τόνιζαν στο in πως η απόφαση της Αθήνας είναι μία πράξη ιδιαίτερου συμβολισμού και σημείωναν πως σε αυτή μέτρησε και ο παράγοντας Τουρκία.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως και τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν στο ζήτημα σημειώνοντας πως στη σκιά των απειλών η Ελλάδα στέλνει δυνάμεις «στη νότια Κύπρο».

Η Κύπρος δεν λαμβάνει μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η Λευκωσία τόσο διά στόματος του προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, όσο του συνόλου των στελεχών της κυβέρνησης επιμένει πως η Κύπρος δεν λαμβάνει μέρος σε κανενός είδους στρατιωτική επιχείρηση και επιμένει σε αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

Ωστόσο όσοι ασκούν κριτική σημειώνουν πως η Λευκωσία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στις κινήσεις της όσον αφορά την πρόσδεση της στο «άρμα» των ΗΠΑ και την στενότατη σχέση με το Ισραήλ και να κρατά ισορροπίες.

Τόνιζαν δε ότι στο παρελθόν αυτή η αρχή τηρούνταν ευλαβικά ακριβώς γιατί το νησί βρίσκεται σε μία δύσκολη περιοχή, που οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες και οι ισορροπίες ήταν ένας τρόπος να προστατευθεί.

Υπενθύμιζαν δε πως προειδοποιούσαν σταθερά την κυβέρνηση πως ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ θα προστατεύσουν το νησί εφόσον υπάρξει μία κρίση.

Για κάποιους άλλους ωστόσο η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει την Κύπρο.

Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη, με όλους να υπογραμμίζουν την ανάγκη ψυχραιμίας και υπεύθυνων δηλώσεων που δεν θα κάνουν τη Λευκωσία να εμφανιστεί για κανένα λόγο ως δύναμη που παίρνει μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.

Το τέλος της αυταπάτης

Διπλωμάτες μιλώντας στο in τόνιζαν πως ζούμε την εποχή του τέλους της αυταπάτης σε ένα κόσμο που σταθερές όπως το διεθνές δίκαιο και διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ αμφισβητούνται και περνάμε σε μία φάση όπου όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα ο Νίκος Δένδιας η ισχύς δημιουργεί δίκαιο, με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σήμερα Τρίτη θα βρίσκεται στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτρη Χούπη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη, αλλά και να υπάρξει συντονισμός με τον κύπριο υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Κύπρος είναι και ενάντια στην παραπληροφόρηση, καλώνας και τα ΜΜΕ να διασταυρώνουν τις ειδήσεις που μεταδίδουν προκειμένου να αποφεύγονται οι ψευδείς ειδήσεις.

Στόχος να γίνει και μία διαχείριση της ανησυχίας που υπάρχει μεταξύ των πολιτών, με ενημέρωση για τα καταφύγια, εκκένωση συγκεκριμένων περιοχών, ενώ ανακοινώθηκε πως και κάποια σχολεία στην περιοχή του Ακρωτηρίου θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη.

Σε επιφυλακή

Να σημειωθεί ότι στην Κύπρο όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις και η ΕΛΔΥΚ είναι σε επιφυλακή. Ενώ και στην Ελλάδα γίνεται – σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται επισήμως, αφού δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός επιχειρησιακών σχεδιασμών – αναδιάταξη στρατιωτικών δυνάμεων, με βάση τις εξελίξεις που φέρνει στην περιοχή ο πόλεμος που ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τις επιθέσεις που εξαπολύει η Τεχεράνη σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πληροφορίες ανέφεραν ακόμα πως στο πλαίσιο αυτό στην Κάρπαθο μεταφέρεται και μία συστοιχία Patriot.

Την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το συναγερμό στην Κύπρο, την απόφαση αποστολής ελληνικών δυνάμεων στο νησί, αλλά και τις εκτιμήσεις για τους κινδύνους που αφορούν την Ελλάδα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Stream newspaper
