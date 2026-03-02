Στη «δίνη του κυκλώνα» η Κύπρος. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με περισσότερα πυραυλικά πλήγματα με την Κυπριακή Δημοκρατία να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και να αξιολογεί με τη δέουσα υπευθυνότητα κάθε δήλωση που γίνεται και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται.

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ότι το Ιράν θα χτυπήσει την Κύπρο, μέχρι να αποσύρουν από το νησί τις δυνάμεις τους οι Αμερικανοί

Το απόγευμα της Δευτέρας (02/03) πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται αλλά και των πληροφοριών που υπάρχουν.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Εν μέσω μεγάλης ανησυχίας, στην παρούσα φάση, δεν έχει συζητηθεί η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, χωρίς να αποκλείεται αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο συναντήσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα, σύμφωνα με την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο.

«Σίγουρα θα συζητηθεί τις ερχόμενες ημέρες και στις διάφορες συναντήσεις που θα λάβουν χώρα,» είπε η κ. Πίνιο. Ανέφερε ότι δε μπορεί να κρίνει εκ των προτέρων, ωστόσο «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, για την ενεργοποίηση δηλαδή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομή,» απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τo συμβάν στην βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής προβλέπεται από το άρ.47 παρ 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, και προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και να το συνδράμουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αμοιβαίας άμυνας δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να επηρεάζει την ουδετερότητα ορισμένων κρατών μελών και συνάδει με δεσμεύσεις χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Η διάταξη αυτή συμπληρώνεται με τη ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ) που προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ενεργούν από κοινού εάν ένα εξ αυτών δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή.