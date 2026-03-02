Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ότι το Ιράν θα χτυπήσει την Κύπρο, μέχρι να αποσύρουν από το νησί τις δυνάμεις τους οι Αμερικανοί.

Ο Σαρντάρ Τζαμπαρί δήλωσε ότι το Ιράν θα εντείνει τις πυραυλικές του επιθέσεις στην Κύπρο, τονίζοντας πως έχει αυξηθεί η αμερικανική παρουσία.

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{Πάντως όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα drones που έπληξαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters κυπριακή πηγή.

Ηδη σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Κύπρος όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική βάση δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου συνετρίβη drone.

«Ήταν ένα τηλεχειριζόμενο drone, συγκεκριμένα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες προς το παρόν, αλλά προφανώς όλα τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης έχουν ληφθεί γύρω από τη βάση», σημείωσε ο Βρετανός ΥΠΕΞ.

Σε μήνυμά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε πως η Κύπρος δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η βρετανική βάση χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο drone Shahed

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται από κυπριακά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τη στιγμή που το drone πέφτει στη βρετανική βάση.

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο την φρεγάτα «Κίμων», μία ακόμα φρεγάτα και ζεύγος F-16.