Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 17:07

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ότι το Ιράν θα χτυπήσει την Κύπρο, μέχρι να αποσύρουν από το νησί τις δυνάμεις τους οι Αμερικανοί.

Ο Σαρντάρ Τζαμπαρί δήλωσε ότι το Ιράν θα εντείνει τις πυραυλικές του επιθέσεις στην Κύπρο, τονίζοντας πως έχει αυξηθεί η αμερικανική παρουσία.

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{Πάντως όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα drones που έπληξαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters κυπριακή πηγή.

Ηδη σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Κύπρος όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική βάση δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου συνετρίβη drone.

«Ήταν ένα τηλεχειριζόμενο drone, συγκεκριμένα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες προς το παρόν, αλλά προφανώς όλα τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης έχουν ληφθεί γύρω από τη βάση», σημείωσε ο Βρετανός ΥΠΕΞ.

Σε μήνυμά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε πως η Κύπρος δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η βρετανική βάση χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο drone Shahed

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται από κυπριακά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τη στιγμή που το drone πέφτει στη βρετανική βάση.

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο την φρεγάτα «Κίμων», μία ακόμα φρεγάτα και ζεύγος F-16.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η JP Morgan παραμένει θετική παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η JP Morgan παραμένει θετική παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε με πυραύλους τους Αμερικανούς στην Κύπρο – ΗΠΑ: Δεν θα στείλουμε στρατό στο έδαφος του Ιράν

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε με πυραύλους τους Αμερικανούς στην Κύπρο – ΗΠΑ: Δεν θα στείλουμε στρατό στο έδαφος του Ιράν

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε με πυραύλους τους Αμερικανούς στην Κύπρο – ΗΠΑ: Δεν θα στείλουμε στρατό στο έδαφος του Ιράν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 16:21

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε με πυραύλους τους Αμερικανούς στην Κύπρο - ΗΠΑ: Δεν θα στείλουμε στρατό στο έδαφος του Ιράν

Εξαπλώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - ΗΠΑ και Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν, οι IDF χτυπούν τον Λίβανο - Σε συναγερμό η Κύπρος, η Ελλάδα στέλνει φρεγάτες και F-16 - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Πιο επιεικείς νόμοι 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Μαρτίου, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Ηχορύπανση 02.03.26

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
