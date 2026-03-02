The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Και ο πόλεμος που ξεκίνησε με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο έχει ήδη πάρει διαστάσεις.

Το Ιράν απαντά με πλήγματα σε διακηρυγμένους εχθρούς και μη. Τα πλήγματα της Τεχεράνης στοχεύουν τόσο το Ισραήλ, όσο και αμερικανικές βάσεις και δυνάμεις σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι δηλώσεις Στάρμερ

Σε δηλώσεις του ο βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε πως το Λονδίνο δέχτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης από την Κυριακή έχει μπει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα οι βρετανικές βάσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με ένα drone το οποίο έπεσε μεν στη θάλασσα προκάλεσε δε πανικό.

Ακόμα δύο drones αναχαιτίστηκαν την Δευτέρα.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά και υποστήριξε ότι το χτύπημα στο Ακρωτήρι δεν ήταν απάντηση στις δηλώσεις του περί παραχώρησης τους στους αμερικανούς.

Η αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κύπρος πάντως έχει ήδη επικοινωνήσει τη δυσαρέσκεια της στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον κυβερνητικός εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να σημειώνει πως «η ενημέρωση που είχαμε, κατά την επικοινωνία που είχαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνταν για οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση».

Και έστειλε μήνυμα ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο. Αυτό επισημαίνει με κάθε ευκαιρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι και οι Βρετανικές Βάσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που έχουν άλλο ρόλο και άλλο στόχο πέραν του ανθρωπιστικού ρόλου».

Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια

Η Ελλάδα μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες, το τελευταίο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, τον «ΚΙΜΩΝΑ», μία ακόμα ΜΕΚΟ, η οποία θα φέρει το αντι- drone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, καθώς και τέσσερα F-16 VIPER. Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» και τα συστήματα που φέρει καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αεράμυνας του νησιού.

Στην Κύπρο μεταβαίνει και ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη με στόχο την καλύτερο συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας.

Η απόφαση της Αθήνας που ελήφθη στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Και όπως λένε οι διπλωμάτες ήταν μία απόφαση μονόδρομος, που αποδεικνύει τα όρια του ελληνισμού. Στη ζυγαριά μέτρησε και ο παράγοντας Τουρκία.

Η κυπριακή κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει τους τόνους χαμηλά και να κάνει διαχείριση της κρίσης, προκειμένου να αποφύγει και τον πανικό στους πολίτες.

Οι δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Ωστόσο η δήλωση του στρατηγού Τζαμπάρι των Φρουρών της Επανάστασης, που κατά τα πρακτορεία που τη μετέδωσαν ανέφερε πως «οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», ενέτεινε την ανησυχία.

Διπλωμάτες μιλώντας στο in τόνιζαν πως ο κόσμος μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά. Όπως έλεγαν κανείς δεν γνωρίζει κανείς το τελικό αποτέλεσμα ούτε καν αυτοί που έχουν σχεδιάσει τις πολεμικές επιχειρήσεις και νομίζουν ότι το ξέρουν.

Διαβάστε περισσότερα ρεπορτάζ του in για τις εξελίξεις στην Κύπρο εδώ.