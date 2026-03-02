Στάρμερ: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τα αμερικάνικα βομβαρδιστικά

Παγκόσμια αγωνία για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και φόβοι για εξάπλωση του πολέμου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τα αμερικάνικα βομβαρδιστικά και τόνισε πως η χώρα του δεν θα πάρει μέρος στις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ υποστήριξε ότι το πλήγμα στη βάση στην Κύπρο δεν ήταν αντίποινα σε οποιαδήποτε απόφαση έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο

Υποστήριξε ότι το πλήγμα στη βάση στη Μεγαλόνησο δεν ήταν αντίδραση σε οποιαδήποτε απόφαση έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι θα συνεχιστούν «οι αμυντικές ενέργειες στην περιοχή».

«We’re not joining the U.S and Israeli strikes.» Sir Keir Starmer has confirmed the UK will not join the U.S-Israeli strikes on Iran, and use of British bases will only be used for defence purposes.

Γιατί άναψε το «πράσινο φως» για τις βρετανικές βάσεις

Με τη Βρετανία να έχει δεχθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ ο Στάρμερ υποστηρίζει πως «η στάση του Ιράν γίνεται όλο και πιο απερίσκεπτη. Οι εταίροι του Κόλπου μας ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε».

Εξήγησε γιατί άλλαξε γνώμη ανάβοντας το «πράσινο φως» στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δίνει άδεια μόνο για αμυντικές ενέργειες – για την καταστροφή των ιρανικών όπλων «στην πηγή».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δέχτηκε αυτό το νέο αίτημα «προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους» και να σκοτώσει αμάχους.

Τόνισε , ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις επιθετικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι πολύ ανησυχητικό για ολόκληρο το κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα».

«Δεν πρέπει το ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι επίσης διατεθειμένες να επιτρέψουν τη δράση των ΗΠΑ στις βάσεις τους, προκειμένου να καταστραφεί η ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους το Ιράν έχει υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι «τις έχουμε αποτρέψει όλες».

Είπε ότι «είναι σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά τα διδάγματα» και πως «οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο».