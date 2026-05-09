Expla-in 09 Μαΐου 2026, 15:15
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αρχισυνταξία: Ελένη Στεργίου
Eικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει έμφαση στην κοινωνική ατζέντα του Κινήματος και να οδηγείται σε μια εφ’ όλης της ύλης «μετωπική» σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία.

Μπορεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο να απορρίπτουν δημόσια τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ωστόσο στο πολιτικό παρασκήνιο ελάχιστοι πιστεύουν πλέον ότι η χώρα δεν έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Στη Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε, οι μηχανές δουλεύουν ήδη σε ρυθμούς κάλπης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε οργανωτική επιτάχυνση, καθαρό πολιτικό στίγμα και άνοιγμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις, σε μια περίοδο όπου στο επιτελείο του εκτιμούν ότι η κυβερνητική φθορά δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Το ίδιο κλίμα καταγράφηκε και στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία περιγράφουν ότι η κεντρική κατεύθυνση που δόθηκε είναι μία: «εκλογική ετοιμότητα χωρίς εσωστρέφεια». Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η επόμενη περίοδος θα είναι πολιτικά πυκνή και πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ

Σταθερά προσανατολισμένη σε έναν «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο παραμένει η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η γραμμή αυτή αποτυπώνεται τόσο στις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών όσο και στην κοινοβουλευτική τακτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη.

Η φράση του εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, περί «κυβέρνησης που καταρρέει στα σκάνδαλα και τη διαφθορά» δεν ήταν τυχαία. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η πολιτική πίεση προς το Μαξίμου πρέπει να παραμείνει διαρκής και πολυεπίπεδη, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας βρίσκονται με ένταση στην επικαιρότητα.

Η κοινωνική ατζέντα και το αφήγημα των προτάσεων

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η αντιπολιτευτική πίεση από μόνη της δεν αρκεί. Γι’ αυτό και επιχειρούν να θέσουν σε πρώτο πλάνο το πεδίο της προγραμματικής αντιπαράθεσης, επενδύοντας κυρίως στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το στεγαστικό, η ακρίβεια, οι τράπεζες και η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία αποτελούν ήδη βασικούς άξονες της πολιτικής καμπάνιας που σταδιακά στήνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε κάθε ευκαιρία ότι πολλές από τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίστηκαν αρχικά υποτιμητικά από την κυβέρνηση, αλλά πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα: στην προσπάθεια να εμφανιστούν ως κόμμα θεσμικής αντιπολίτευσης αλλά και συγκεκριμένων προγραμματικών προτάσεων.

«Μόλις έγινα πρόεδρος, το πρώτο πράγμα που παρουσίασα ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στέγαση… Η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ότι είμαι λαϊκιστής. Όταν παρουσιάσαμε τον φραγμό απέναντι στα ολιγοπώλια, πάλι ήμασταν λαϊκιστές. Αλλά τα ολιγοπώλια γίνονται πανίσχυρα. Και τώρα που παρουσιάζουμε την τετραήμερη εργασία, που γίνεται ως πράξη πιλοτικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης, είμαστε πάλι λαϊκιστές», ανέφερε κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Επιμελητήριο την Πέμπτη το πρωί.

Σύγκρουση για το Κράτος Δικαίου

Στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν σκοπεύουν να χαμηλώσουν τους τόνους στα ζητήματα κράτους δικαίου. Αντίθετα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες, με στελέχη του κόμματος να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων κοινοβουλευτικών εργαλείων.

Το στίγμα έδωσε και ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, στο Mega. Ουσιαστικά, προϊδέασε ότι θα δοθεί συνέχεια στη θεσμική σύγκρουση με την κυβέρνηση. «Δεν θα αφήσουμε τη Δικαιοσύνη άθυρμα στα χέρια προσώπων που εμπλέκονται σε σκοτεινές υποθέσεις», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Οι νέες μεταβλητές στην Κεντροαριστερά

Στο επιτελείο Ανδρουλάκη παρακολουθούν παράλληλα και τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τα σενάρια για νέα πολιτικά σχήματα να αντιμετωπίζονται ως ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας στον Alpha, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτίμησε ότι «η αποσυσπείρωση της ΝΔ δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η ΝΔ πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Διότι για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η συζήτηση στο ’15, αντί η κουβέντα να γίνεται για το 2026. Τη βολεύει τη ΝΔ αυτή η ιστορία».

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, επιμένει ότι ο στόχος του Κινήματος είναι ένας: «Η μάχη της νίκης και της πολιτικής αλλαγής».

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

The Expla-in Project| Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια
Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

