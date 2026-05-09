Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει έμφαση στην κοινωνική ατζέντα του Κινήματος και να οδηγείται σε μια εφ’ όλης της ύλης «μετωπική» σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία.

Μπορεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο να απορρίπτουν δημόσια τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ωστόσο στο πολιτικό παρασκήνιο ελάχιστοι πιστεύουν πλέον ότι η χώρα δεν έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Στη Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε, οι μηχανές δουλεύουν ήδη σε ρυθμούς κάλπης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε οργανωτική επιτάχυνση, καθαρό πολιτικό στίγμα και άνοιγμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις, σε μια περίοδο όπου στο επιτελείο του εκτιμούν ότι η κυβερνητική φθορά δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Το ίδιο κλίμα καταγράφηκε και στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία περιγράφουν ότι η κεντρική κατεύθυνση που δόθηκε είναι μία: «εκλογική ετοιμότητα χωρίς εσωστρέφεια». Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η επόμενη περίοδος θα είναι πολιτικά πυκνή και πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ

Σταθερά προσανατολισμένη σε έναν «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο παραμένει η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η γραμμή αυτή αποτυπώνεται τόσο στις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών όσο και στην κοινοβουλευτική τακτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη.

Η φράση του εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, περί «κυβέρνησης που καταρρέει στα σκάνδαλα και τη διαφθορά» δεν ήταν τυχαία. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η πολιτική πίεση προς το Μαξίμου πρέπει να παραμείνει διαρκής και πολυεπίπεδη, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας βρίσκονται με ένταση στην επικαιρότητα.

Η κοινωνική ατζέντα και το αφήγημα των προτάσεων

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η αντιπολιτευτική πίεση από μόνη της δεν αρκεί. Γι’ αυτό και επιχειρούν να θέσουν σε πρώτο πλάνο το πεδίο της προγραμματικής αντιπαράθεσης, επενδύοντας κυρίως στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το στεγαστικό, η ακρίβεια, οι τράπεζες και η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία αποτελούν ήδη βασικούς άξονες της πολιτικής καμπάνιας που σταδιακά στήνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε κάθε ευκαιρία ότι πολλές από τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίστηκαν αρχικά υποτιμητικά από την κυβέρνηση, αλλά πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα: στην προσπάθεια να εμφανιστούν ως κόμμα θεσμικής αντιπολίτευσης αλλά και συγκεκριμένων προγραμματικών προτάσεων.

«Μόλις έγινα πρόεδρος, το πρώτο πράγμα που παρουσίασα ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στέγαση… Η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ότι είμαι λαϊκιστής. Όταν παρουσιάσαμε τον φραγμό απέναντι στα ολιγοπώλια, πάλι ήμασταν λαϊκιστές. Αλλά τα ολιγοπώλια γίνονται πανίσχυρα. Και τώρα που παρουσιάζουμε την τετραήμερη εργασία, που γίνεται ως πράξη πιλοτικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης, είμαστε πάλι λαϊκιστές», ανέφερε κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Επιμελητήριο την Πέμπτη το πρωί.

Σύγκρουση για το Κράτος Δικαίου

Στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν σκοπεύουν να χαμηλώσουν τους τόνους στα ζητήματα κράτους δικαίου. Αντίθετα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες, με στελέχη του κόμματος να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων κοινοβουλευτικών εργαλείων.

Το στίγμα έδωσε και ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, στο Mega. Ουσιαστικά, προϊδέασε ότι θα δοθεί συνέχεια στη θεσμική σύγκρουση με την κυβέρνηση. «Δεν θα αφήσουμε τη Δικαιοσύνη άθυρμα στα χέρια προσώπων που εμπλέκονται σε σκοτεινές υποθέσεις», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Οι νέες μεταβλητές στην Κεντροαριστερά

Στο επιτελείο Ανδρουλάκη παρακολουθούν παράλληλα και τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τα σενάρια για νέα πολιτικά σχήματα να αντιμετωπίζονται ως ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας στον Alpha, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτίμησε ότι «η αποσυσπείρωση της ΝΔ δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η ΝΔ πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Διότι για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η συζήτηση στο ’15, αντί η κουβέντα να γίνεται για το 2026. Τη βολεύει τη ΝΔ αυτή η ιστορία».

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, επιμένει ότι ο στόχος του Κινήματος είναι ένας: «Η μάχη της νίκης και της πολιτικής αλλαγής».