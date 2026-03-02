Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τα τέσσερα ελληνικά F-16

Στην Κύπρο προσγειώθηκαν τα τέσσερα ελληνικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λίγο μετά τις 18:00 της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δείτε βίντεο:

«Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο X ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

🇨🇾🇬🇷 — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Αποστέλονται και δύο φρεγάτες

Υπενθυμίζεται ότι, σε συναγερμό βρίσκονται Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία μετά το χτύπημα σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας με τον κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα και κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όλες οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της».

Κατόπιν αυτού και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, όπως ανέφερε ο Δένδιας, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», καθώς και δεύτερη φρεγάτα η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», πέραν του ζεύγους των F-16.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεταβαίνει και ο ίδιος την Τρίτη στην Λευκωσία, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτρη Χούπη, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα.