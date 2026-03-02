Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Ο προβληματισμός ήταν έντονος τόσο στην συνεδρίαση της επιτροπής δημόσιας διοίκησης που συζητά την επιστολική ψήφο των αποδήμων όσο και στην επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων που ενέκρινε τρεις νέες αγορές από το Ισραήλ.

Δουδωνής, Ξανθόπουλος, Καζαμίας, Φωτίου

«Να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στους αδελφούς Κυπρίους που υφίστανται τις συνέπειές αυτής της πολεμικής σύρραξη», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ και σημείωσε πως θα πρέπει να ακολουθηθεί η διπλωματική οδός, καθώς «οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές».

«Είναι έκρυθμες οι συνθήκες. Άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, υπήρξε απάντηση από το Ιράν, η χώρα να διασφαλίσει ότι δεν θα εμπλακεί. Και να κινηθεί για τον απεγκλωβισμό των πολιτών. Η χώρα βρίσκεται εκτεθειμένη, υπάρχουν στόχοι εν δυνάμει και περιοχές που παρέχουν διευκολύνσεις», είπε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας να προσθέτει: «Οι συνθήκες για τη χώρα μας και τη Κύπρο, προκαλούν σοβαρούς προβληματισμούς. Θέσαμε τους προβληματισμούς μας, θα πρέπει να υπάρχει πιο σαφή στάση της κυβέρνησης. Η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας είναι ο πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να καταδικάσει και δεν θα πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη αυτή».

«Να μην εμπλακεί η χώρα μέσω της βάσης της Σούδας σε καμία πολεμική εμπλοκή και φυσικά να δούμε τι θα γίνει με την εμπλοκή της Κύπρου», σημείωσε η Θεανώ Φωτίου από τη Νέα Αριστερά.

Ανησυχία για τη Σούδα

Συζήτηση επί των εξελίξεων υπήρξε σύμφωνα με πληροφορίες και στην κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής εξοπλιστικών υπό τον υφυπουργό Άμυνας, Θανάση Δαβάκη όπου τα κόμματα εξέφρασαν τις θέσεις τους, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση.

Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους πάντως, η κυβέρνηση δια του υφυπουργού δεν θέλησε να μιλήσει αναλυτικά για το ζήτημα επικαλούμενη το αμυντικό δόγμα της χώρας με την Κύπρου προκειμένου να δικαιολογήσει την αποστολή φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός, όπως μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην αμερικανική βάση της Σούδας και το αν υπάρχει το βεληνεκές στα πυραυλικά συστήματα προκειμένου αυτή να πληγεί.