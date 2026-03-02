newspaper
Συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Διπλωματία 02 Μαρτίου 2026, 17:08

Συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθεί στις 10:00

Σύνταξη
Spotlight

Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συγκαλείται την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00. Θέμα του συμβουλίου θα είναι οι εξελίξεις οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή επί των οποίων θα ενημερώσει ο κ. Γεραπετρίτης.

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης

Κατ’ ιδίαν ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν προτίθεται να παράσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ο πρωθυπουργός είναι ανοιχτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή».

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τετάρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις ενώ θα λάβει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο

Νωρίτερα, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με δήλωση του Νίκου Δένδια, δύο φρεγάτες μεταξύ των οποίων ο Κίμων, και ένα ζεύγος F16 αναχωρούν για την Κύπρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον κύπριο ομόλογο του.

