Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Κατ’ ιδίαν ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν προτίθεται να παράσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ)

Η αντιπολίτευση ζητούσε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ο πρωθυπουργός είναι ανοιχτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή».

Συνεδριάζει εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ)

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τετάρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις ενώ θα λάβει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο

Νωρίτερα, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με δήλωση του Νίκου Δένδια, δύο φρεγάτες μεταξύ των οποίων ο Κίμων, και ένα ζεύγος F16 αναχωρούν για την Κύπρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον κύπριο ομόλογο του.