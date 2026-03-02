Ιράν – Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»
Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά στόχους στο Ισραήλ καθώς και σε άλλες χώρες, μετά την ομοβροντία επιθέσεων που δέχεται η Τεχεράνη
Ο επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος του δολοφονηθέντα το Σάββατο ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τόνισε σήμερα μέσω X ότι «δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», αντικρούοντας δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.
Πριν λίγη ώρα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Χτυπήθηκαν εκατοντάδες στόχοι στο Ιράν
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βομβάρδισαν χθες Κυριακή εκατοντάδες στόχους στο Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πλήγματα στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε να «εκδικηθεί» τους πρώτους θανάτους στρατιωτών του κι ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα από την επίθεση στο Λίβανο υπάρχουν τουλάχιστον 10 νεκροί.
