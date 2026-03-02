Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον παρότρυνε να βάλει «γρήγορα» τέλος στις «εχθροπραξίες» με το Ιράν, αναφερόμενος στους μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο.

Ο Μόντι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις»

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», σημείωσε μέσω X μετά τη συνδιάλεξη ο κ. Μόντι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη (απ’ όπου η φωτογραφία, επάνω, του Gil Cohen-Magen via Reuters).

Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις» και «τόνισε ότι η ασφάλεια των αμάχων είναι προτεραιότητα».

Had a telephone call with PM Benjamin Netanyahu to discuss the current regional situation. Conveyed India’s concerns over recent developments and emphasised the safety of civilians as a priority. India reiterates the need for an early cessation of hostilities.@netanyahu — Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2026

Ο κ. Μόντι συνομίλησε ακόμη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον «αδελφό» του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν (γνωστό επίσης ως MbZ) μετά τα ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου.

Αλληλεγγύη στα ΗΑΕ

«Η Ινδία στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό των ΗΑΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση, την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ