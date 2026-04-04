Πολλοί τραυματίες από το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα, ενώ τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων στην επαρχία Ροστόφ.

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 286 drones στη διάρκεια της νύκτας, τα 280 από τα οποία αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη βόρεια επαρχία Σούμι ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις “σε κατοικημένες περιοχές και εναντίον πολιτικών υποδομών”, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εικόνες που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δείχνουν μια πολυκατοικία, οι πάνω όροφοι της οποίας είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Εξάλλου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανάμεσά τους ένα βρέφος πέντε μηνών και ένα 6χρονο αγόρι, επεσήμανε στο Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.

Στο μεταξύ στη Ρωσία ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της περιφέρειας Ροστόφ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπους και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων στην πόλη Ταγκανρόγκ, όπως δήλωσε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών είναι και ένας αλλοδαπός, ενώ πρόσθεσε ότι όλοι τους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην Αζοφική θάλασσα “ένα εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών drones” με αποτέλεσμα “να ξεσπάσει πυρκαγιά”, σημείωσε ο Σλιούσαρ, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο έχει ξένη σημαία και βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα από την ακτή.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα, ο Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ, δήλωσε ότι στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones έγινε η πόλη Τολιάτι, αν και πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των πληγμάτων. Στο παρελθόν η Ουκρανία έχει στοχοθετήσει το εργοστάσιο παραγωγής χημικών λιπασμάτων TogliattiAzot.