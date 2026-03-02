Νέα σύσκεψη στο υπ. Άμυνας υπό τον Δένδια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Αποφασίστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
Αποφασίστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.
Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.
