Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με επικεφαλής πρεσβειών και προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει, στις 12:00, τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με το υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης, με στόχο την παροχή άμεσης προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται συνολικά 10 τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών που βρίσκονται ή επηρεάζονται από την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Τα σχέδια για την απομάκρυνση των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αναφέρθηκε στα σχέδια απομάκρυνση των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και το υπουργείο Εξωτερικών θα τα ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη, να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες, οι τοπικές αρχές τους συνήθως τους λένε αν πρέπει να πάνε σε κάποια καταφύγια ή τι πρέπει να κάνουν και βέβαια να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις να μένουν στον χώρο στον οποίο μένουν».