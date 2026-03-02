newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με επικεφαλής πρεσβειών και προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 02 Μαρτίου 2026, 10:20

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με επικεφαλής πρεσβειών και προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Η τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει, στις 12:00, τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με το υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης, με στόχο την παροχή άμεσης προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται συνολικά 10 τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών που βρίσκονται ή επηρεάζονται από την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Τα σχέδια για την απομάκρυνση των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αναφέρθηκε στα σχέδια απομάκρυνση των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και το υπουργείο Εξωτερικών θα τα ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη, να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες, οι τοπικές αρχές τους συνήθως τους λένε αν πρέπει να πάνε σε κάποια καταφύγια ή τι πρέπει να κάνουν και βέβαια να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις να μένουν στον χώρο στον οποίο μένουν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
Ελλάδα 02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 09:02

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο