Μέση Ανατολή: «Υπάρχει ανησυχία» – Ελληνίδα μεταφέρει πώς βιώνει την κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι
«Δεν μας λένε πολλά πράγματα εδώ από την Εμιρατινή Κυβέρνηση» λέει η γυναίκα που διαμένει στο Άμπου Ντάμπι
Για την κατάσταση που επικρατεί στa Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το χτύπημα των Ιρανών, μίλησε στο Μega η Αθηνά Γκαντήραγα κάτοικος στο Άμπου Ντάμπι.
Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, ένας άμαχος σκοτώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν χτυπήθηκε από συντρίμμια, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
Άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στο Άμπου Ντάμπι
«Εδώ πέρα οι άνθρωποι και κάτοικοι στο Άμπου Ντάμπι έχουνε πάει στα σούπερ μάρκετ και έχουν αδειάσει τα ράφια, λες και ξεκινάει πραγματικός πόλεμος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι μια ανησυχία, ωστόσο θέλω να σας πω ότι είμαστε ακόμα ασφαλείς» είπε αρχικά.
«Οι ήχοι που έρχονται στα αυτιά μας είναι συνεχόμενοι και παρόλο που χθες το βράδυ είχε μια έτσι εκεχειρία και νομίζαμε ότι θα σταματήσει, σήμερα το πρωί ξεκίνησε πάλι να έχουμε εκκωφαντικούς ήχους από διάφορες εκρήξεις που γίνονται. Δεν παίρνουμε κανένα απολύτως μήνυμα και αυτό είναι είτε ανησυχητικό είτε πάρα πολύ καλό» πρόσθεσε.
Η γυναίκα είπε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να ανοσοποιήσει την κατάσταση. «Δεν μας λένε πολλά πράγματα εδώ από την Εμιρατινή Κυβέρνηση. Το μόνο που παίρνουμε είναι κάποιες έτσι ειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία, όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να προστατευτούμε, να είμαστε μέσα στα σπίτια, να μην είμαστε έξω και να μην κυκλοφορούμε άσκοπα»
«Κλειστά τα σχολεία»
«Είναι κλειστά τα σχολεία, έχουμε e-learning, δηλαδή εδώ τα παιδιά τα ‘χω βάλει στα tablet τους και μιλάνε με τις δασκάλες και τους δασκάλους και ό,τι μπορούμε υποστηρίζουμε και εμείς στην τηλεκπαίδευση, όπως στο Covid παιδιά. Είμαστε σε καραντίνα, είμαστε στο σπίτι. Είναι βέβαια μια κυκλοφορία, βγαίνουμε και δεν βγαίνουμε» είπε επίσης η γυναίκα.
«Ο εναέριος χώρος είναι το πιο σημαντικό που έχει κλείσει από το Σάββατο το πρωί που έγινε ο κακός χαμός. Ξεκίνησε μια καινούργια μέρα σήμερα. Δεν χτύπησε το Αμπού Ντάμπι με την έννοια ότι χτύπησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά είναι επειδή Μέση Ανατολή είμαστε και εδώ. Γενικά είμαστε ασφαλείς, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούνε για να μας κρατήσουν ασφαλείς. Όλα αυτά που βλέπετε είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει και μία δόση υπερβολής παιδιά», συμπλήρωσε.
