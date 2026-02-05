Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες
Ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ, οι οποίες φιλοξενήθηκαν χθες και σήμερα στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Για «παραγωγικές» συνομιλίες έκανε λόγο ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος
Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».
«Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες», ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.
Η ανάρτηση Γουίτκοφ για τις συνομιλίες:
Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.
This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate…
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026
«Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε βάθος και παραγωγικές. Μολονότι παραμένει σημαντική δουλειά για να γίνει, πρόοδοι όπως αυτές δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.
Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.
