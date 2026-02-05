Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε στο France 2 και αναφέρθηκε στους νεκρούς στρατιώτες της χώρας στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι εκτιμάται πως 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχουν και πολλές λίστες αγνοουμένων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Zelensky: In Ukraine, the number of soldiers killed—career soldiers or mobilized—is 55,000, and many are considered missing. pic.twitter.com/82TnJKwXKo — Clash Report (@clashreport) February 4, 2026

Επίσκεψη Τουρκ στην Ουκρανία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ άρχισε επίσκεψη στην Ουκρανία, ανακοινώθηκε από το γραφείο του μέσω του X.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

📍Prime Minister @DonaldTusk has arrived in Kyiv 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/ARheAuILCY — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) February 5, 2026

Αυτή την εβδομάδα ο Τουσκ δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι, ο οποίος προετοιμάζει μια διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

Κουλέμπα: «Μαζική» επίθεση της Ρωσίας σε σιδηροδρομική υποδομή στο Σούμι

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πραγματοποίησε «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σιδηροδρομική υποδομή στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι.

Η ενεργειακή υποδομή των σιδηροδρόμων στοχοθετήθηκε επίσης, δήλωσε ο Κουλέμπα μέσω του Telegram, αναρτώντας φωτογραφίες με βαγόνια που έχουν υποστεί ζημιές.

«Ο εχθρός προσπαθεί να σταματήσει την κυκλοφορία των τρένων», δήλωσε ο Κουλέμπα περιγράφοντας την επίθεση ως «άλλη μια πράξη τρομοκρατίας» εναντίον του εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Δύο τραυματίες από πλήγμα στο Κίεβο

Εξάλλου, δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών σε μια συνοικία, ενώ σε άλλη συντρίμμια έπεσαν στη στέγη κτιρίου με γραφεία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Συντρίμμια έπεσαν επίσης κοντά σε εμπορικό κέντρο ενώ σε άλλο σημείο έσπασαν τα παράθυρα σε ένα παιδικό σταθμό, ανέφερε επίσης ο Κλίτσκο μέσω του Telegram.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εκτόξευσε στη διάρκεια της νύκτας δύο βαλλιστικούς πυραύλους και 183 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 156 απ’ αυτά.

Ένας άνδρας τραυματίσθηκε επίσης στην περιφέρεια γύρω από το Κίεβο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.