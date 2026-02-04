Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Ο διευθυντής της εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων στην Ουκρανία, Ολεκσάντρ Περτσόβσκι, δήλωσε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πρόσφατη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων κατά τρένων είχε στόχο να αποκόψει ορισμένες περιοχές από την υπόλοιπη χώρα.

«Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Εάν δείτε σε χάρτη τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των σιδηροδρόμων, υπάρχει μια προσπάθεια να αποκοπούν ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας και να σπείρουν τον φόβο στον πληθυσμό, ώστε να τον κάνουν να πιστεύει ότι πλέον δεν υπάρχει σύνδεσή του» με την υπόλοιπη χώρα, ανέφερε ο Περτσόβσκι.

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται οκτώ ημέρες μετά την πρωτοφανή ρωσική επίθεση της 27ης Ιανουαρίου εναντίον επιβατικού τρένου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βόρεια Ουκρανία, κατά την οποία τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Άλλες επιθέσεις σημειώθηκαν πρόσφατα σε σιδηροδρομικές υποδομές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου, υπογράμμισε ο διευθυντής της εταιρίας Ukrzaliznytsia, ύστερα από τελετή προς τιμήν των σιδηροδρομικών υπαλλήλων στον κεντρικό σταθμό του Κιέβου.

«Θέλει να κόψει τη γραμμή ζωής» των Ουκρανών

«Ο εχθρός προσπαθεί να κόψει αυτή τη γραμμή ζωής που είναι ο ουκρανικός σιδηρόδρομος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Περτσόβσκι.

Και προσέθεσε ότι «από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο σιδηρόδρομος ήταν στόχος», επικαλούμενος κυρίως την επίθεση με περισσότερους από 60 νεκρούς κατά του σιδηροδρομικού σταθμού του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τον Απρίλιο του 2022, όπου χιλιάδες πολίτες περίμεναν να απομακρυνθούν γρήγορα από το σημείο.

«Όμως αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες είναι ότι οι ρωσικές επιθέσεις είναι όλο και πιο ακριβείς», σημείωσε, εκτιμώντας ότι οι Ρώσοι «θέλουν να μας βάλουν απέναντι σε μια πολύ δύσκολη επιλογή: ή ασφάλεια ή διακοπή των επικοινωνιών για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή είναι μια επιλογή που δεν θέλουμε να κάνουμε», υπογράμμισε, αναφέροντας ότι η σιδηροδρομική εταιρεία, σε συνεργασία με τους στρατιωτικούς, προσαρμόζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις νέες απειλές.

«Ο μόνος τρόπος να μηδενιστούν οι κίνδυνοι», όπως είπε, «θα ήταν να διακοπεί η συνδεσιμότητα της χώρας, αλλά αυτό θα μπορούσε να εγείρει το ακόλουθο ερώτημα: γιατί αγωνιζόμαστε εάν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την ενότητα της χώρας».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο ουκρανικός σιδηρόδρομος – τρίτος στην Ευρώπη με γραμμές 23.000 χιλιομέτρων, μετά την Γερμανία και την Γαλλία – παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων. Μαζί με το οδικό δίκτυο, το τρένο είναι σήμερα το μόνο μέσο εισόδου και εξόδου από τη χώρα.