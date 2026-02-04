newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 22:13

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Ο διευθυντής της εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων στην Ουκρανία, Ολεκσάντρ Περτσόβσκι, δήλωσε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πρόσφατη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων κατά τρένων είχε στόχο να αποκόψει ορισμένες περιοχές από την υπόλοιπη χώρα.

«Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Εάν δείτε σε χάρτη τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των σιδηροδρόμων, υπάρχει μια προσπάθεια να αποκοπούν ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας και να σπείρουν τον φόβο στον πληθυσμό, ώστε να τον κάνουν να πιστεύει ότι πλέον δεν υπάρχει σύνδεσή του» με την υπόλοιπη χώρα, ανέφερε ο Περτσόβσκι.

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται οκτώ ημέρες μετά την πρωτοφανή ρωσική επίθεση της 27ης Ιανουαρίου εναντίον επιβατικού τρένου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βόρεια Ουκρανία, κατά την οποία τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Άλλες επιθέσεις σημειώθηκαν πρόσφατα σε σιδηροδρομικές υποδομές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου, υπογράμμισε ο διευθυντής της εταιρίας Ukrzaliznytsia, ύστερα από τελετή προς τιμήν των σιδηροδρομικών υπαλλήλων στον κεντρικό σταθμό του Κιέβου.

«Θέλει να κόψει τη γραμμή ζωής» των Ουκρανών

«Ο εχθρός προσπαθεί να κόψει αυτή τη γραμμή ζωής που είναι ο ουκρανικός σιδηρόδρομος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Περτσόβσκι.

Και προσέθεσε ότι «από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο σιδηρόδρομος ήταν στόχος», επικαλούμενος κυρίως την επίθεση με περισσότερους από 60 νεκρούς κατά του σιδηροδρομικού σταθμού του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τον Απρίλιο του 2022, όπου χιλιάδες πολίτες περίμεναν να απομακρυνθούν γρήγορα από το σημείο.

«Όμως αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες είναι ότι οι ρωσικές επιθέσεις είναι όλο και πιο ακριβείς», σημείωσε, εκτιμώντας ότι οι Ρώσοι «θέλουν να μας βάλουν απέναντι σε μια πολύ δύσκολη επιλογή: ή ασφάλεια ή διακοπή των επικοινωνιών για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή είναι μια επιλογή που δεν θέλουμε να κάνουμε», υπογράμμισε, αναφέροντας ότι η σιδηροδρομική εταιρεία, σε συνεργασία με τους στρατιωτικούς, προσαρμόζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις νέες απειλές.

«Ο μόνος τρόπος να μηδενιστούν οι κίνδυνοι», όπως είπε, «θα ήταν να διακοπεί η συνδεσιμότητα της χώρας, αλλά αυτό θα μπορούσε να εγείρει το ακόλουθο ερώτημα: γιατί αγωνιζόμαστε εάν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την ενότητα της χώρας».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο ουκρανικός σιδηρόδρομος – τρίτος στην Ευρώπη με γραμμές 23.000 χιλιομέτρων, μετά την Γερμανία και την Γαλλία – παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων. Μαζί με το οδικό δίκτυο, το τρένο είναι σήμερα το μόνο μέσο εισόδου και εξόδου από τη χώρα.

Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 04.02.26

Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύνταξη
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Σε εξέλιξη η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!
Αντιδράσεις 04.02.26

Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης - «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα
Μεταναστευτικό 04.02.26

Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα

«Με βάση το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες», όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. «Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Σύνταξη
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
«Ασφυκτικός καπνός» 04.02.26

Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα

Η Ελευθερία Δρίγκα αναφέρθηκε ευθέως στον τότε υπουργό Μεταφορών, λέγοντας ότι «δικαίωση δεν θα έρθει αν δεν μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή»

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)

Ο Ολυμπιακός έδωσε «πανηγυρικό» τόνο στην επικράτησή του στην Τρίπολη επί του Αστέρα, καθώς στο 59ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 3-0 για τους ερυθρόλευκους. Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: «Τριάρα» και κορυφή για τους Πειραιώτες! (vids)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: «Τριάρα» και κορυφή για τους Πειραιώτες! (vids)

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Αστέρα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 45 μέρες – Γκαρθία (3’), Ταρέμι (27’) και Ζέλσον (59′) τα γκολ, μεγάλη εμφάνιση από τον Ποντένσε που είχε συμμετοχή και στα τρία τέρματα των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
«Βαθιά θλίψη» 04.02.26

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη

Τις τραγικές στιγμές που έζησε ένας από τους δύο ιδιώτες δύτες που έσπευσαν στο σημείου του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου όπου έχασαν τη ζωή τους 14 μετανάστες

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
