Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές με πυραύλους και drones τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ρωσικό πλήγμα στο Ντνιπροπετρόφσκ).
«Χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού»
Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.
Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.
Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.
«Μαζική» επίθεση
Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.
Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.
