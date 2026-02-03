Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές με πυραύλους και drones τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ρωσικό πλήγμα στο Ντνιπροπετρόφσκ).

«Χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού»

Something got hit in Kiev pic.twitter.com/up4Y1GtUgm — ₦₳V𝚜𝚝é𝚟𝚊 🇷🇺 ᴢ (@Navsteva) February 2, 2026

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.

Russia is attacking Kharkiv, Ukraine 🇺🇦🇷🇺‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼ pic.twitter.com/loJeDDWE9a — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) February 2, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.

«Μαζική» επίθεση

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Rare footage of 4 Iskander ballistic missiles arriving one after another in Dnipro tonight pic.twitter.com/RFVJLT4nCF — VolgaLad (@cym27s) February 3, 2026

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ