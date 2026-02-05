Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ

Οι διαπραγματευτές που εκπροσωπούν την Ουκρανία και τη Ρωσία ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη, την ώρα που οι μάχες συνεχίζονται. Πηγή ενημέρωσε Την Τετάρτη το Reuters, ότι οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν για την ημέρα και θα συνεχιστούν την Πέμπτη.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδειχναν τις τρεις αντιπροσωπείες να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι σε σχήμα U, με Αμερικανούς αξιωματούχους να κάθονται στο κέντρο, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πριν από τις συνομιλίες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρούστεμ Ούμεροφ Umerov δήλωσε ότι οι ομάδες θα συναντηθούν σε ξεχωριστές ομάδες για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση για τον συντονισμό των θέσεών τους.

Σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να βρουν έναν συμβιβασμό για να τερματίσουν τον τετραετή πόλεμο, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά θέματα, παρά τους πολλούς γύρους συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραδώσει το Κίεβο τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες άμυνες της Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και απέρριψε οποιαδήποτε μονομερή απόσυρση των δυνάμεών της.

Η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να πάρει όλο το Ντονμπάς

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο.

Η Ρωσία κατέχει επί του παρόντος περίπου το 20% του εθνικού εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που καταλήφθηκαν πριν από την εισβολή του 2022.

«Η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης Liga την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα πληρώνει βαρύ τίμημα σε όρους απωλειών στο πεδίο της μάχης και οικονομικής ζημίας για μικρές εδαφικές προόδους.

Οι Ουκρανοί φέρονται να διαφωνούν με εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ουκρανών αντιτίθεται σε μια συμφωνία που παραχωρεί στη Μόσχα περισσότερα εδάφη. Οι κάτοικοι του Κιέβου δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ότι είναι σκεπτικοί ως προς το αν ο νέος γύρος συνομιλιών θα φέρει σημαντικές εξελίξεις.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σηματοδοτώντας τις πρώτες άμεσες δημόσιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Πηγές εκτός Reuters αναφέρουν ότι «οι συζητήσεις περιγράφηκαν από αξιωματούχους των ΗΠΑ και των συμμάχων ως διερευνητικές, χωρίς προσδοκίες για άμεση πρόοδο, αλλά με σκοπό να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και να υπάρξει διαχείριση της δυναμικής των συγκρούσεων».

Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την είδηση ότι συμφωνήθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.