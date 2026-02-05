newspaper
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 00:15

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Spotlight

Το Συμβούλιο της Ευρώπης συμφώνησε σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, δηλαδή χωρίς ομόφωνη απόφαση.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε για την εφαρμογή της συμφωνίας για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027. Το Συμβούλιο επιδιώκει πλέον την ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η πρώτη δόση να καταβληθεί στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε.

Το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία θα βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τις επείγουσες χρηματοδοτικές της ανάγκες στηρίζοντας τον γενικό προϋπολογισμό και τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές και θα υποστηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το συμβούλιο θεωρεί πως «τα δάνεια θα καταστούν απαιτητά μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία. Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών». Η σημερινή απόφαση ελήφθη μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών.

Ποιες ανάγκες θα καλύψει η Ουκρανία με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Από το σύνολο των 90 δισ. ευρώ, τα 30 δισ. θα διατεθούν ως «μακροοικονομική στήριξη στην Ουκρανία, μέσω μακροοικονομικής βοήθειας (MFA) ή μέσω του μηχανισμού για την Ουκρανία, του ειδικού μέσου της ΕΕ για την παροχή σταθερής και προβλέψιμης χρηματοδοτικής στήριξης στην Ουκρανία». Τα 60 δισ. «θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ικανότητας της Ουκρανίας να επενδύει σε αμυντικές βιομηχανικές ικανότητες και να προμηθεύεται στρατιωτικό εξοπλισμό».

Η χρηματοδότηση θα παρέχει στην Ουκρανία πρόσβαση σε αμυντικά προϊόντα από την ουκρανική όσο και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Την χρηματοδοτική στρατηγική θα εκπονήσει η ίδια η Ουκρανία. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη στρατηγική αυτή μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης «η χρηματοδότηση θα συνδέεται με αυστηρούς όρους από την πλευρά της Ουκρανίας, όπως η τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς».

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα πληρώσουν

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία θα απαλλαγούν από όλες τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων πληρωμών τόκων. Οι τρεις χώρες αρνήθηκαν σε οποιαδήποτε  πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα υπόλοιπα 24 κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να καλύψουν τα σχετικά έξοδα. Το Συμβούλιο αναφέρει πως  αν ο πόλεμος στην Ουκρανία λήξει, η Ευρώπη μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα δάνεια προς την Ουκρανία.

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 04.02.26

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη και αργότερα του ανατέθηκε δικηγόρος από το δικαστήριο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Ουκρανία: Διπλωματία υπό πίεση – Το χάσμα των διαπραγματεύσεων και οι νέες ισορροπίες ισχύος
Κόσμος 04.02.26

Ουκρανία: Διπλωματία υπό πίεση – Το χάσμα των διαπραγματεύσεων και οι νέες ισορροπίες ισχύος

Σε περιβάλλον έντονης στρατιωτικής πίεσης οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει μια σύνθετη διαδικασία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ
Μπλόκαραν 04.02.26 Upd: 22:02

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η αντιπαράθεση απειλεί να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να ενισχύσει τα σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Ποινή έως 20 έτη για τον Ιμάμογλου ζητεί η εισαγγελία – «Πολιτική κατασκοπεία» το κατηγορητήριο
Τουρκία 04.02.26

Ποινή έως 20 έτη για τον Ιμάμογλου ζητεί η εισαγγελία - «Πολιτική κατασκοπεία» το κατηγορητήριο

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα εναντίον του Ε. Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες περί κατασκοπείας

Σύνταξη
Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων μέσα σε τρένο
Τι συνέβη 04.02.26

Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων μέσα σε τρένο

Η είδηση του θανάτου του άτυχου εργαζόμενου, ο οποίος πάλεψε για μέρες στην εντατική, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία

Σύνταξη
Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων
Πακέτο περικοπών 04.02.26

Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων

Εκτός του αθλητικού τμήματος καταργείται το ένθετο βιβλίου, διακόπτεται το καθημερινό podcast Post Reports και περιορίζεται η διεθνής κάλυψη - Η ανακοίνωση των εργαζομένων της Washington Post

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε
Θεσμική αποτυχία 04.02.26

Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Περθ στην Αυστραλία, καθώς δύο γονείς σκοτώνουν τους σοβαρά αυτιστικούς γιους τους πριν τερματίσουν τη δική τους ζωή

Σύνταξη
Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Διεξάγονται έρευνες 04.02.26

Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου

Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.

Σύνταξη
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

Σύνταξη
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Μπάσκετ 04.02.26

Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία

Με επιμέρους 25-8 στο 3ο δεκάλεπτο, ο Άρης Betsson συνέτριψε τη Νεπτούνας με 83-64, και την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Ρουμανία επί της Κλουζ για να περάσει στην επόμενη φάση του EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
BioVault 04.02.26

Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη

Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Μπάσκετ 04.02.26

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Πρόγνωση 04.02.26

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 04.02.26

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Σύνταξη
Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Αθλητισμός & Σπορ 04.02.26

Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ

Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Επιδείνωση του καιρού 04.02.26

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Ελλάδα 04.02.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύνταξη
