Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης συμφώνησε σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, δηλαδή χωρίς ομόφωνη απόφαση.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε για την εφαρμογή της συμφωνίας για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027. Το Συμβούλιο επιδιώκει πλέον την ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η πρώτη δόση να καταβληθεί στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε.

Το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία θα βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τις επείγουσες χρηματοδοτικές της ανάγκες στηρίζοντας τον γενικό προϋπολογισμό και τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές και θα υποστηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το συμβούλιο θεωρεί πως «τα δάνεια θα καταστούν απαιτητά μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία. Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών». Η σημερινή απόφαση ελήφθη μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών.

Ποιες ανάγκες θα καλύψει η Ουκρανία με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Από το σύνολο των 90 δισ. ευρώ, τα 30 δισ. θα διατεθούν ως «μακροοικονομική στήριξη στην Ουκρανία, μέσω μακροοικονομικής βοήθειας (MFA) ή μέσω του μηχανισμού για την Ουκρανία, του ειδικού μέσου της ΕΕ για την παροχή σταθερής και προβλέψιμης χρηματοδοτικής στήριξης στην Ουκρανία». Τα 60 δισ. «θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ικανότητας της Ουκρανίας να επενδύει σε αμυντικές βιομηχανικές ικανότητες και να προμηθεύεται στρατιωτικό εξοπλισμό».

Η χρηματοδότηση θα παρέχει στην Ουκρανία πρόσβαση σε αμυντικά προϊόντα από την ουκρανική όσο και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Την χρηματοδοτική στρατηγική θα εκπονήσει η ίδια η Ουκρανία. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη στρατηγική αυτή μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης «η χρηματοδότηση θα συνδέεται με αυστηρούς όρους από την πλευρά της Ουκρανίας, όπως η τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς».

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα πληρώσουν

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία θα απαλλαγούν από όλες τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων πληρωμών τόκων. Οι τρεις χώρες αρνήθηκαν σε οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα υπόλοιπα 24 κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να καλύψουν τα σχετικά έξοδα. Το Συμβούλιο αναφέρει πως αν ο πόλεμος στην Ουκρανία λήξει, η Ευρώπη μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα δάνεια προς την Ουκρανία.