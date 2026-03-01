Ιράν: Τι λένε Έλληνες που βρίσκονται σε Άμπου Ντάμπι, Ντόχα και Μπαχρέιν

Την αγωνία που βιώνουν οι Έλληνες που βρίσκονται σε Άμπου Ντάμπι, Ντόχα, και Μπαχρέιν περιέγραψαν πολίτες μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega, μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις και τις αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, μετά το χθεσινό χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

«Το Ιράν ποτέ δεν στοχοποιούσε αμάχους έως τώρα»

Ο κ. Σπύρος Πλακούδας από το Άμπου Ντάμπι περιέγραψε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» μια «δύσκολη νύχτα» με ηχητικές προειδοποιήσεις για εισερχόμενες επιθέσεις και εκρήξεις από drones και βαλλιστικούς πυραύλους, επισημαίνοντας την πρωτοφανή στόχευση άμαχων πολιτικών στόχων από το Ιράν, σε αντίθεση με προηγούμενες «χορογραφημένες» εχθροπραξίες.

«Ήταν μία δύσκολη νύχτα πρέπει να σας ομολογήσω. Μέχρι πρότινος οι όποιες εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν μία χορογραφία. Δηλαδή θα στοχοποιούσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί τους τάδε στόχους εντός του Ιράν και αντιστοίχως ως αντίποινα το Ιράν θα στοχοποιούσε τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο. Πλέον δεν ισχύουν αυτά. Δηλαδή να ηχεί τη νύχτα το εμιρατιανό 112, να διαβάζεις “incoming missile attack” και μετά από λίγο, στο βάθος οι εκρήξεις από drones, από βαλλιστικούς πυραύλους, από τις αναχαιτίσεις αυτών και ούτω καθεξής. Και μετά να διαβάζεις χτυπήθηκε το Μπουρτζ Αλ Αράμπ, χτυπήθηκε το The Palm, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο, το ένα το άλλο. Πρωτοφανείς καταστάσεις. Το Ιράν ποτέ μα ποτέ δεν στοχοποιούσε άμαχους ως τον πόλεμο των 12 ημερών εδώ στον κόλπο, πλέον όμως στοχοποιούνται όχι μόνο οι στρατιωτικοί αλλά και πολιτικοί στόχοι», είπε αρχικά.

«Δεν σκότωσαν μόνο τον Χαμενεΐ, τον Πακπούρ, τον διοικητή των IRGC, τον Εσμαΐλ, τον διοικητή της αεροπορίας τους. Ο αποκεφαλισμός της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν. Το Ιράν προσπαθεί με τα τυφλά χτυπήματα να ωθήσει εδώ τις μοναρχίες του κόλπου να ασκήσουν ισχυρές πιέσεις προς την Ουάσιγκτον για μία εκεχειρία», συνέχισε.

Τι λέει Ελληνίδα εγκλωβισμένη στην Ντόχα

«Είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στους 12 Έλληνες εδώ στο ξενοδοχείο. Υπολογίζουμε όμως ότι είναι πάνω από 100 Έλληνες αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Απλά είμαστε όλοι διάσπαρτοι σε διαφορετικά ξενοδοχεία. Εγώ προσωπικά ήμουν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Ντουμπάι. Είχα ένα transfer από Ντόχα και μετά για Αθήνα και όταν φτάσαμε χθες στην Ντόχα, μας ήρθε αυτή η ειδοποίηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και θα μείνουμε μέσα. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καμία υποστήριξη από την πρεσβεία», είπε αρχικά, η κ. Ελένη Σκούρτη που έχει εγκλωβιστεί στη Ντόχα.

«Για τρεις ώρες καλούσαμε και δεν απαντούσε κανείς στην Πρεσβεία (…).Δεν στείλανε κανέναν, δεν ήρθε κανείς εδώ να δει πώς είμαστε στο αεροδρόμιο. Είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε σίγουρα 2.000-3.000 άτομα. Σήμερα το πρωί και ο λόγος που προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθηθούμε ως Έλληνες, είναι ότι στις 6 το πρωί, που ήμασταν φυσικά όλοι άυπνοι, μας είπαν ότι πρέπει άμεσα να εκκενώσουμε το αεροδρόμιο και μετέπειτα μάθαμε από την πρεσβεία ότι υπήρξε απειλή για βόμβα. Εμείς θέλουμε μία βοήθεια γιατί δεν ξέρουμε καν πώς θα γυρίσουμε. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το air space είναι κλειστό και το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τη χώρα μας για εμάς», συνέχισε.

«Δύσκολή νύχτα με αναχαιτήσεις»

«Ήταν μία λίγο δύσκολη βραδιά από την άποψη ότι ήταν ανησυχητική, με συνεχείς αναχαιτίσεις. Έχουν ξεκινήσει από χθες το πρωί βασικά με συναγερμούς, συνεχείς αναχαιτίσεις οπότε είναι ανησυχητικό, ειδικά για τα παιδιά που δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, το θετικό είναι ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση, συνεχής ροή ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και χθες το βράδυ και από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν αλλά και από την Επίτιμη Πρόξενο εδώ στο Μπαχρέιν, την κυρία Αλίκη Χατζάρα, που έχει δημιουργήσει ένα γκρουπ που συνεχώς βάζει νέες πληροφορίες από γεγονότα που συμβαίνουν, πώς να προστατευτούμε και συμβαδίζουν με τις οδηγίες από τα υπουργεία εδώ στο Μπαχρέιν. Υπάρχουν κάποια μέρη, δεν υπάρχουν καταφύγια καθαυτό στο Μπαχρέιν λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δημόσια κτίρια όπως mall, πάρκινγκ από mall και τα λοιπά, τα οποία μπορούμε να πάμε να προστατευτούμε αν αισθανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη», είπε αρχικά, o κ. Σπύρος Πλαγιώτης που διαμένει στο Μπαχρέιν και μίλησε το πρωί της Κυριακής στο «Χαμογέλα και Πάλι».

«Δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα να φύγουμε από το Μπαχρέιν αυτή τη στιγμή. Φαίνονται τα πράγματα να είναι υπό έλεγχο. Αν πραγματικά δούμε ότι πυκνώνουν οι επιθέσεις και γίνονται ανυπόφορα τα πράγματα ή τίθεται άμεσος κίνδυνος σε εμάς, σίγουρα θα κάνουμε ένα αίτημα προς το Προξενείο, προς την Επίτιμη Πρόξενο, η οποία συνεχώς είναι σε επαφή και με την πρεσβεία στο Κουβέιτ και με το υπουργείο το αρμόδιο υπουργείο στην Ελλάδα υποθέτω. Δεν είμαι σε θέση να έχω τα επίσημα στοιχεία του πόσοι Έλληνες είμαστε, μόνο τον κοινωνικό μου περίγυρο ξέρω. Από την άλλη, από όσο ξέρω, πολλοί ξένοι που έχουν μία έξοδο διαφυγής προς τη Σαουδική Αραβία, προς τα μέσα, γιατί υπάρχει μία γέφυρα που ενώνει το Μπαχρέιν με τη Σαουδική Αραβία, κάποιοι πέρασαν χθες, πήγαν προς Σαουδική Αραβία, ίσως να είναι λίγο πιο απομακρυσμένα από την άμεση συσχέτιση με το Ιράν σε θέμα απόστασης», συνέχισε.

«Εμείς έχουμε κάνει μια κουβέντα και με τα παιδιά και με τη σύζυγο, αν τεθεί κάποιο ζήτημα, έχουμε τα διαβατήριά μας, αν θα μιλήσουμε και με την Επίτιμη Πρόξενο για να σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα. Προς το παρόν είναι ήρεμα τα πράγματα. Σήμερα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα υπήρχαν αναχαιτίσεις, τώρα έχουν ηρεμήσει κάπως, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, αλλά όπως είπα δεν είναι άμεσος ο κίνδυνος τουλάχιστον εδώ στην περιοχή που μένουμε εμείς. Υπήρξαν κάποια χτυπήματα στις βάσεις υπήρξαν σε κάποια κτίρια με drones που ξέρουν ότι μένουν Αμερικανοί του ναυτικού. Μειωμένες οι ζημιές, δεν έχω αναφερθεί κάποια θύματα. Χτύπησαν νομίζω και με drone το αεροδρόμιο, κάπου είδα στα κοινωνικά δίκτυα, περιορισμένη ζημιά και προς το παρόν ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα», τόνισε ο κ. Πλαγιώτης.