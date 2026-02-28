Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»

Καθησυχαστική παρουσιάζεται η ΚΑΕ Άρης Betsson στο θέμα των βομβαρδισμών που έγιναν σε περιοχή αμερικανικών βάσεων κοντά στο στάδιο όπου διεξαγόταν το παιχνίδι της U18 του συλλόγου με τη Μονακό, στο πλαίσιο του αγώνα για το Next Gen της Euroleague και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του.

Μετά από επικοινωνία που είχαν οι κιτρινόμαυροι με Υπουργείο Εξωτερικών τους γνωστοποιήθηκε πως εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα η Euroleague που διοργανώνει το τουρνουά ενημέρωσε επίσης ότι θα παράσχει όλα τα κόστη για τη διαμονή και σε περίπτωση που «ανοίξουν» τα αεροδρόμια, θα ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Προς το παρόν η αποστολή των κιτρινόμαυρων βρίσκονται στο ξενοδοχείο με όλα τα μέλη της να είναι ασφαλή.

Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι των των μικρών του Άρη Betsson με την αντίστοιχη ομάδα της Μονακό ξεκίνησε στις 11:30π.μ. ώρα Ελλάδας, όμως διεκόπηστη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Άμπου Ντάμπι. Στη συνέχεια και μετά το πέρας λίγων ωρών, ο αγώνας ξανάρχισε, καθώς οι ομάδες δεν αποχώρησαν αλλά περίμεναν ώστε η κατάσταση να ηρεμήσει. Τελικά οι ιθύνοντες αποφάσισαν το παιχνίδι να διακοπεί οριστικά στο ημίχρονο με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Επιπλέον η Euroleague ανακοίνωσε ότι το τουρνουά Next Gen αναστέλλεται προσωρινά.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης επί του θέματος για την Κ18

«Ενημέρωση για την ομάδα Κ18 του ΑΡΗ Betsson στο Abu Dhabi

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει για την παρουσία της ομάδας Κ18 του συλλόγου στο Abu Dhabi για τις ανάγκες του Next Gen Euroleague, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα και στην περιοχή.

Ο αγώνας του ΑΡΗ Betsson με τη Monaco ξεκίνησε στις 11:30π.μ. ώρα Ελλάδας και διακόπηκε στη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Abu Dhabi. Μετά από παραμονή λίγων ωρών στο γήπεδο, ο αγώνας ξανάρχισε, όμως διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο.

Οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής του ΑΡΗ Betsson βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες.

H επίσημη ενημέρωση που λάβαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πως: “Eφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Abu Dhabi”.

Η Euroleague ενημέρωσε ότι θα παράσχει όλα τα κόστη για τη διαμονή και σε περίπτωση που «ανοίξουν» τα αεροδρόμια, θα ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα».