# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή – Θεοχάρης: Έτοιμα τα σχέδια για την απομάκρυνση των Ελλήνων σε περίπτωση εκκένωσης
Διπλωματία 02 Μαρτίου 2026, 09:19

Μέση Ανατολή – Θεοχάρης: Έτοιμα τα σχέδια για την απομάκρυνση των Ελλήνων σε περίπτωση εκκένωσης

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και το υπουργείο Εξωτερικών θα τα ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Spotlight

Για τα σχέδια απομάκρυνση των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο θέμα των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί αναφέροντας ότι: «Πράγματι είναι μια δύσκολη κατάσταση για πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι είτε βρέθηκαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες, είτε ζουν μόνιμα και δουλεύουν, είτε και κάποιοι οι οποίοι είναι και σε μακρινές περιοχές. Οι πρεσβείες μας είναι στη διάθεσή τους. Υπάρχουν και ειδικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να απευθυνθούν. Είναι όλα στο σάιτ του υπουργείου Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει λίγο ψυχραιμία. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση όπως τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες και όταν και αν χρειαστεί να υπάρξει εκκένωση και να πάρουμε τους Έλληνες πολίτες και να τους φέρουμε από κάποια συγκεκριμένη περιοχή».

«Τα σχέδια είναι έτοιμα»

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και το υπουργείο Εξωτερικών θα τα ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη, να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες, οι τοπικές αρχές τους συνήθως τους λένε αν πρέπει να πάνε σε κάποια καταφύγια ή τι πρέπει να κάνουν και βέβαια να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις να μένουν στον χώρο στον οποίο μένουν».

Απαντώντας στο πώς η ελληνική εξωτερική πολιτική κυβέρνηση, αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις, τόνισε πως: «Με επαγρύπνηση, ώστε να μειώσουμε τις άμεσες συνέπειες για τους Έλληνες πολίτες και από εκεί και πέρα βέβαια παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές. Όλοι μας ξέρουμε ότι στο Ιράν υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο ήταν καταπιεστικό για τους πολίτες του και ούτω καθεξής. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί του πυρηνικού ή του βαλλιστικού προγράμματος, το οποίο δεν θα έπρεπε να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να απειλεί ευρύτερα την περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να μπορεί και το υπουργείο Εξωτερικών και συνολικά η κυβέρνηση να έχει μια πιο σφαιρική εκτίμηση για το πού πηγαίνουν οι εξελίξεις».

Ως προς τα πλοία με ελληνική σημαία, αλλά και ελληνόκτητα στην περιοχή, δήλωσε: «Η εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο άμεσο πρόβλημα σε κάποιο συγκεκριμένο πλοίο, αλλά βέβαια τα στενά, πρακτικά έχουν κλείσει και συνεπώς τα μεν πλοία τα οποία είναι εκτός και θα έπρεπε να είχαν κάποιον ναύλο, κάτι να κάνουν, δεν μπορούν να το εκτελέσουν και από την άλλη κάποια πλοία βρίσκονται και από την άλλη μεριά εσωτερικά του κόλπου και συνεπώς δεν μπορούν να φύγουν σε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κανείς, με την έννοια ότι τα στενά είναι κλειστά στην πράξη και είναι πολύ επικίνδυνο κάποιο πλοίο να περάσει από αυτά».

Για τις πρώτες διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε στο ερώτημα με ποια στάση θα προσέλθει η Αθήνα, λέγοντας: «Η στάση μας είναι αυτή τη στιγμή επιφυλακτική, περιμένοντας να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι θα θέλει περισσότερο η σημερινή συνάντηση. Είναι διερευνητική να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες και να δούμε και οι υπόλοιπες χώρες πώς αντιμετωπίζουν τα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν την περιοχή μας».

Τέλος μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στο επίπεδο της οικονομίας, είπε: «Aκούγονται συζητήσεις για τέσσερις εβδομάδες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, ανάλογα με την διάρκεια του ζητήματος αυτού, θα μας επηρεάσουν οπωσδήποτε. Όμως, όσο μικρότερη είναι η διάρκεια, τόσο πιο εύλογο είναι ότι οι επιπτώσεις θα επιστρέψουν θεωρητικά στην περισσότερη περιοχή, θα επιστρέψουν τα πράγματα σχετικά γρήγορα με την άρση των εχθροπραξιών και αυτό είναι κρίσιμο να ολοκληρωθούν, να ολοκληρωθεί η σημερινή κατάσταση και να μην συνεχιστεί επί μακρόν. Είναι σημαντικό να γυρίσει η ειρήνη και για λόγους οικονομίας, όχι βέβαια κυρίως για λόγους οικονομίας και η ειρήνη από μόνη της θα έπρεπε να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Άλλα Αθλήματα 02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
Ελλάδα 02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
