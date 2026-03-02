newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Μέση Ανατολή: Παγκόσμιο μπλακ άουτ στις αερομεταφορές – Ακυρώσεις και στο «Ελ. Βενιζέλος»
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 09:56

Μέση Ανατολή: Παγκόσμιο μπλακ άουτ στις αερομεταφορές – Ακυρώσεις και στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ακυρώσεις πτήσεων και κλειστοί εναέριοι χώροι μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται καθημερινά μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι, παραμένουν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους από όλον τον κόσμο.

Οι ακυρώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε Έλληνες που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Σύμφωνα με διεθνείς αεροπορικές πλατφόρμες, μόνο τη Δευτέρα είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.200 πτήσεις, ενώ το Σαββατοκύριακο ο αριθμός ξεπέρασε τις 5.900 πτήσεις.

Η Air India ακύρωσε πτήσεις την Κυριακή από το Δελχί, τη Βομβάη και το Αμριτσάρ για μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware.

Η Emirates, η Etihad και η Qatar Airways έχουν αναστείλει το σύνολο των δρομολογίων τους, καθώς ο εναέριος χώρος σε Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ισραήλ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Κατάρ παραμένει σχεδόν άδειος.

Η κρίση έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να έχουν αποκλειστεί μέχρι και τη Φρανκφούρτη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τεράστιες επιχειρησιακές δυσκολίες, καθώς πληρώματα και αεροσκάφη έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ακυρώσεις πτήσεων και στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από το κύμα ακυρώσεων. Από χθες, περισσότερες από 45 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, ενώ η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 4,5 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η Aegean Airlines έχει προχωρήσει σε πλήρη αναστολή δρομολογίων προς κρίσιμους προορισμούς. Ήδη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς:

  • Τελ Αβίβ
  • Ερμπίλ (Βόρειο Ιράκ)
  • Βαγδάτη
  • Βηρυτό
  • Ντουμπάι
  • Άμπου Ντάμπι
  • Ριάντ
  • Τζέντα

Οι ακυρώσεις ισχύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου, με πιθανότητα παράτασης ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, άλλες εταιρείες που εξυπηρετούν τη χώρα έχουν αναστείλει πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ έως τις 5 Μαρτίου.

Προβλήματα σε ταξιδιώτες και Έλληνες του εξωτερικού

Οι ακυρώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε Έλληνες που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και σε ταξιδιώτες που βρίσκονται σε Ασία και Ωκεανία και χρησιμοποιούν κόμβους όπως Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι για μετεπιβίβαση. Επίσης σε επιβάτες που είχαν προγραμματισμένα ταξίδια για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει δέκα τηλεφωνικές γραμμές για προξενική αρωγή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν και να λάβουν οδηγίες.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών και βαρύτερο οπλισμό, στο πλαίσιο προληπτικών οδηγιών. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για επιχειρησιακούς λόγους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Commodities
Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 09:02

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Κόσμος 02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
Μέση Ανατολή 02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
Τηλεφωνική συνομιλία 02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ιράν: Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ
Λίβανος 02.03.26

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην επικράτειά του.

Σύνταξη
Ιράν: Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα που δέχτηκαν
Κοινή ανακοίνωση 02.03.26

Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα του Ιράν

Τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου διαμηνύουν ότι τα μέτρα που θα λάβουν για την ασφάλειά τους δεν εξαιρούν το ενδεχόμενο ανταπόδοσης των πληγμάτων που δέχτηκαν από το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Επιστολή στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη
Από ΗΠΑ - Ισραήλ 02.03.26

Επιστολή Ιράν στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» κατά του Χαμενεΐ

Το Ιράν χαρακτηρίζει, σε επιστολή προς τον ΟΗΕ, «δειλή τρομοκρατική πράξη» τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, που «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
Μπαντρ Αλμπουσάιντι 02.03.26

«Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή»

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαιώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
Ελλάδα 02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 09:02

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
